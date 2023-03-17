شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث البيت الأبيض: أى وقف لإطلاق النار حاليا لن يقود لسلام دائم فى أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال جون كيربي المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة لديها مخاوف كبيرة من أن تحاول الصين تقديم نفسها كصانع للسلام في الحرب بأوكرانيا من خلال الدعوة لوقف إطلاق النار، موضحًا أن أى وقف لإطلاق النار في هذه المرحلة لن يؤدى إلى سلام عادل ودائم بين أوكرانيا وروسيا، حسبما ذكرت قناة «القاهرة الإخبارية».

وفي سياق آخر، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اليوم الجمعة، إنه يتعين على الرئيس الصيني شي جين بينج أن يستغل زيارته إلى موسكو لتشجيع الرئيس فلاديمير بوتين على سحب القوات الروسية من أوكرانيا، وأضاف المتحدث للصحفيين، أنه إذا كانت الصين تريد أن تلعب دورا جديا في إعادة السيادة لأوكرانيا، فإن بلاده سترحب بالتأكيد.

وتابع: "نرى أن أي اتفاق غير قائم على سيادة أوكرانيا وحقها في تقرير المصير لا يُعد اتفاق سلام بأي حال من الأحوال. ولذلك سنظل ندعو الصين، كما فعلنا مسبقا، إلى الانضمام لغيرها من الدول حول العالم لمطالبة بوتين بسحب قواته".