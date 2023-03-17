شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: مبادرة "كتف فى كتف" مساهمة فى تخفيف الأزمة الاقتصادية الكبيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مبادرة "كتف في كتف" تساهم في تخفيف الأزمة الاقتصادية الكبيرة، قائلا: "كان لازم أجي أشكر وأقدر اللى بتعملوه وكل اللى هتعملوه.. ودى مساهمة في تخفيف الأزمة الكبيرة اللى بتمر بها الدنيا وبتمر بها مصر.. غلاء الأسعار.. نكون موجودين ونلف على البيوت.. و5 ملايين مساهمة غذائية.. أنا على علم بحاجات كتير بتتعمل.. الهدف منها نخفف على الناس في مصر.. خلال الأيام الكريمة دي تبقي الأمور.. أشكر الجميع تقديري للجميع وشكري للجميع وسلامي للجميع.. ودعواتي لكم بالخير والسلام".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له لدي وصوله إلى استاد القاهرة للمشاركة في احتفالية "كتف في كتف": "من الحاجات الجميلة جدا.. إدخال السرور والبهجة على الناس.. أي ناس.. بصرف النظر أنت بتقدم إيه.. كفاية بتخبط على بيت وتقوله أنا شايفك ومعاك.. بشكركم جميع.. دايما المصريين مع بعض.. متشكر جدا".