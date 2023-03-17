شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى للمتطوعين بـ"كتف فى كتف": مصر دى أهلى.. والله بحب مصر جدا وبحبكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى: أقف اليوم متحدثا إليكم في لحظة يختلط في نفسى مزيج من الاعتزاز والفخر الاعتزازى بوجودى وسط أبناء هذا الوطن من كافة فئات الشعب المصرى والفخر بما نحتفى به اليوم من انتصار جديد وتمثيل حقيقى.

ورد الرئيس السيسى خلال كلمته احتفالية مبادرة كتف فى كتف، المقامة فى استاد القاهرة، على تحية المتطوعين له قائلا: "والله بحب مصر جدا وبحبكم جدا، وهو محدش بيحب أهله ولا أيه، ومصر دى أهلى".

وتابع الرئيس السيسى: "اليوم نحتفى بتمثيل حقيقى لمعانى الإنسانية والتضامن والتكافل المجتمعى والذى لطالما كان المصريون فيه هم القدوة والملهم والمثل وخصوصا في أوقات الأزمات والشدائد".

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.