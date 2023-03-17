شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشاهد فيلما تسجيليا حول مبادرة كتف في كتف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، فيلما تسجيليا حول مبادرة كتف في كتف التي أطلقها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، ووذلك خلال الاحتفالية المقامة في استاد القاهرة.

وينظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية "كتف في كتف"، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع أكثر من 4 ملايين مساهمة غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيانا تنمويا يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.