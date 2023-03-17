شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يشكر متطوعى "كتف في كتف": "مقدر اللى بتعملوه وهتعملوه" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على توجيه الشكر إلى متطوعى مبادرة "كتف في كتف"، قائلا: "خليني أقولكم حاجة مهمة أوى .. الموجود هنا شريحة من كل المجتمع المصرى.. رجال أعمال وقطاع خاص والدولة والدنيا كلها بتقوم بدور جميل في وقت صعب".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمة له لدي وصوله إلى استاد القاهرة للمشاركة في احتفالية "كتف في كتف": "كان لازم أجي أشكر وأقدر اللى بتعملوه وكل اللى هتعملوه.. ودى مساهمة في تخفيف الأزمة الكبيرة اللى بتمر بها الدنيا وبتمر بها مصر.. غلاء الأسعار.. نكون موجودين ونلف على البيوت.. و5 ملايين مساهمة غذائية.. أنا على علم بحاجات كتير بتتعمل.. الهدف منها نخفف على الناس في مصر.. خلال الأيام الكريمة دي تبقي الأمور.. أشكر الجميع تقديري للجميع وشكري للجميع وسلامي للجميع.. ودعواتي لكم بالخير والسلام".

وتابع الرئيس السيسي: "من الحاجات الجميلة جدا.. إدخال السرور والبهجة على الناس.. أي ناس.. بصرف النظر أنت بتقدم إيه.. كفاية بتخبط على بيت وتقوله أنا شايفك ومعاك.. بشكركم جميع.. دايما المصريين مع بعض.. متشكر جدا".