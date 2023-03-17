شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف الفئات المستفيدة من برامج الرعاية الصحية لغير القادرين.. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان عن المستفيدين من برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين مؤكدا أنه مظلة تأمينية لتقديم الخدمات الطبية لمنتفعي برامج الدعم النقدي.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار أن المنتفعين ببرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين هم منتفعي معاش الضمان الاجتماعي وأسرهم، ومستحقي دعم تكافل وأسرهم، ومستحقي دعم كرامة، بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي.

وتابع: يستهدف البرنامج رفع المستوى الصحي والمعيشي للأسر الأولى بالرعاية، في إطار استراتيجية الدولة لتحقيق رؤية «مصر 2030».

ومن جانبه، قال الدكتور وائل عبدالرازق، رئيس قطاع الرعاية الصحية والتمريض، أن الخدمات العلاجية المقدمة لمنتفعى «برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين» متاحة بجميع محافظات الجمهورية من خلال 5400 وحدة ومركز طبي، و350 مستشفى «عام وتخصصي ونوعي» حيث يتم استقبال المنتفعين بالوحدات الصحية والمراكز الطبية، وتطبيق منظومة الإحالة للمستشفيات في حال إجراء الفحوصات والتدخلات الطبية المتقدمة.

يُذكر أنه تم تفعيل «وحدة برامج الرعاية الصحية للحماية الاجتماعية» بوزارة الصحة والسكان، في شهر أكتوبر 2020، والتى تقوم بالتنسيق ومتابعة تنفيذ توصيات اللجنة العليا للحماية الاجتماعية، بالتعاون مع القطاعات المعنية في الوزارة، وبالتنسيق المستمر مع وزارة التضامن الاجتماعي.