شكرا لقرائتكم خبر عن البامية تساعد على خفض مستويات الجلوكوز بالجسم.. 5 معلومات لا تعرفها عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - البامية من محاصيل العائلة الخبازية والتى تزرع فى مصر وهى من أفضل الأطعمة التى لها تأثير مضاد لمرض السكرى ونقصك فى الدم وقد تساعد فى خفض مستويات الجلوكوز فى الجسم، ويستخلص من سيقان البامية والروم الناضجة الالياف التى تستعمل فى صناعة الورق.

ويجب الاهتمام بمحصول البامية، واتباع التوصيات الفنية فى جميع مراحل النمو مثل اختيار الأصناف عالية الجودة ومراعاة معدلات التسميد والرى واتباع الوسائل الوقائية والعلاجية للآفات فى الوقت المناسب.

وفى التقرير التالى نتعرف على اهم التفاصيل عن البامية.

1- البامية تنجح فى جميع أنواع الأراضى إلا أنها تنجح جدا فى الأراضى الصفراء الثقيلة جيدة الصرف.

2- البامية تفضل التربة المائلة للحموضة شوية "معظم الاراضي عندنا قلوية" لان نبات البامية ينمو طبيعي وبشكل أفضل في تربة تحتوى على الحمض الهيدروجيني بنسبة تصل ما بين " 6,5 - 7 " ودي لها توصيات هنقولها.

3- البامية تفضل التربة الخصبة التى لا تعانى من الملوحة أو مستوى الماء الارضي العالى "الغدقة".

4- البامية نبات مفضل جداً لكثير من الحشرات وخاصة المن والذبابة البيضاء والاهم هو الديدان وخاصة دودة ورق القطن وديدان اللوز وغيرها.

5- البامية تتعرض للاصابة من كتير من الأمراض وخاصة البياض الدقيقي والتبقعات والانثراكنوز وغيرها.