شكرا لقرائتكم خبر عن مايا مرسى فى يوم المرأة المصرية: عصرنا الحديث حافظ على حقوقنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدمت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة ، التهنئة للمرأة المصرية ، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام.

وقالت رئيس المجلس القومى للمرأة فى تدوينة لها على صفحتها الرسمية : أنا بنت الحضارة المصرية، حضارة الملكات، حضارة التاريخ، حضارة التمكين ، وعصرنا الحديث حافظ على حقوقنا وأصبحت احلامنا حدودها السماء.

وتابعت: كسرنا الحواجز الزجاجية وذابت الابواب الحديدية واليوم نحتفل بالمراة المصرية في عيدها.. كل عام كل سيدة وفتاة مصرية بخير.

وبمناسبة الاحتفال بيوم المرأة المصرية الموافق 16 مارس من كل عام، يتقدم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهاني الى سيدات وفتيات مصر العظيمات الدرع الحامي للوطن رمز القوة والشجاعة والعمل والبناء والفداء والتضحية .

وأكدت الدكتورة مايا مرسي أن المرأة المصرية في عيدها السنوي تفخر أمام العالم بما تحقق لها من إنجازات غير مسبوقة في جميع المجالات ، بفضل دعم الارادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة هو حق أساسى من حقوقها وهو أساس نهضة وتقدم ورقى المجتمع.

وأوضحت رئيسة المجلس أن ملف تمكين المرأة شهد طفرة ملحوظة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والحماية من جميع اشكال عنف ، علاوة على التشريعات المنصفة للمرأة والتي تراعى احتياجاتها وحقوقها.