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الرئيس السيسي: احتفالية "كتف في كتف" يوم جميل ومنظر جميل جدا

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القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "كتف في كتف"، المقامة في ستاد القاهرة الدولي، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم.. كل سنة وانتم طيبين جميعا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لدي وصوله إلى استاد القاهرة للمشاركة في احتفالية "كتف في كتف": "يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا..ٍ سعيد ومتشرف بيكم جدا.. ومش عارف اشكركم ازاي.. شايف شاب وشابات واعمار مختلفة.. متطوع صغير جدا جدا بيقولي موجودين".

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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