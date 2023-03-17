شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسي: احتفالية "كتف في كتف" يوم جميل ومنظر جميل جدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، باحتفالية "كتف في كتف"، المقامة في ستاد القاهرة الدولي، قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. السلام عليكم.. كل سنة وانتم طيبين جميعا".

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته لدي وصوله إلى استاد القاهرة للمشاركة في احتفالية "كتف في كتف": "يوم جميل ومنظر جميل جدا جدا..ٍ سعيد ومتشرف بيكم جدا.. ومش عارف اشكركم ازاي.. شايف شاب وشابات واعمار مختلفة.. متطوع صغير جدا جدا بيقولي موجودين".