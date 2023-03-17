شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يكلف برفع كفاءة أرصفة المشاة لتسهيل سير المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بمواصلة أعمال رفع كفاءة أرصفة المشاة والقيام بالصيانة الدورية لها لتسهيل حركة سير المواطنين.

تكليفات محافظ الجيزة جاءت خلال جولته اليوم الجمعة بشوارع النيل وشارل دي جول ومراد والجامعة وميدان النهضة، والتي كلف خلالها المحافظ رئيس حي الدقي بسرعة الانتهاء من إنشاء أرصفة المشاة بشارع شارل دي جول وبمحيط سلم المشاة بجوار مجلس الدولة مع رفع نواتج الأعمال أولا بأول.

كما كلف محافظ الجيزة، رئيس حي جنوب برفع كفاءة الأرصفة وصيانة الجزيرة الوسطى بشارع الجامعة وتدعيم الطريق بعدد من المساحات الخضراء.

وخلال الجولة، اطلع محافظ الجيزة من رئيس حي جنوب على جهود التصدي للممارسات الخاطئة في انتظار السيارات أعلى أرصفة المشاة وبالجزر الوسطى أو غسيل المركبات بالطريق العام والذي يؤثر بالسلب على طبقة الأسفلت، حيث تم كلبشة عدد من المركبات المخالفة بشارع النيل السياحي واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء شاكر يونس السكرتير العام، وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش، وياسر سامي رئيس حي العجوزة، وأحمد عبد الفتاح رئيس حي الدقي، وشفيق جلال رئيس هيئة النظافة.