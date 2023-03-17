شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فعاليات احتفالية "كتف في كتف" باستاد القاهرة برعاية الرئيس السيسي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق التحالف الوطني للعمل الأهلى، منذ قليل، احتفالية "كتف في كتف” في استاد القاهرة الدولى، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.

تشارك مؤسسة حياة كريمة اليوم الجمعة، فى احتفالية "كتف في كتف"، التي ينظمها التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، باستاد القاهرة الدولي، بمشاركة أكثر من 60 ألف متطوع، وذلك احتفالًا بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا خلال الأيام الأخيرة في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية، ضمن مبادرة "كتف في كتف" التى أطلقها التحالف لتوزيعها علي المواطنين الأكثر احتياجًا بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان المبارك، وذلك بمشاركة 34 كيان تنموى يضم كافة مؤسسات العمل الأهلي في مصر، بجانب الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.