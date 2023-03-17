شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة العالمية: مصر تقدم الخدمات الصحية للاجئين ونفتخر بالمبادرات الرئاسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، خلال مؤتمر صحة اللاجئين والمهاجرين، المنعقد حاليا بمدينة شرم الشيخ، إن مصر دشنت العديد من المبادرات الرئاسية لرعاية المصريين، فى مجال صحة المارة ومبادرة 100 مليون صحة، بالإضافة إلى المبادرات الأخرى للتأكد من كل المصريين مدعمين صحيا.

وأشار المنظرى، إلى إنه مصر وفرت العلاجات التأهيلية وعلاج فيروس سى، وأنا فخور أن هناك فريق سيأتى إلى مصر، وسوف نستمع إلى أخبار سارة لما قامت به مصر من انجازات فى مجال الصحة، مضيفا، إن كل المصريين ينعمون ويدعمون بكل الخدمات الصحة، ورأيت بنفسي بالخدمات الصحية، والتطعيم، ولقد زرت بنفسي مراكز لتطعيم كورونا فى مصر يتم تقديم اللقاح للمصريين وغير المصريين، ونفخر بهما تقدمة مصر وإعطاء الخدمات الصحية والكلفة صغيرة ولا فرق بين اللاجئين والمصريين.

يذكر، أن منظمة الصحة العالمية عقدت اليوم بمدينة شرم الشيخ، مؤتمرا صحفيا حول صحة اللاجئين والمهاجرين، بحضور ممثلى الإقليم الاوروبى وشرق المتوسط والافريقى.

وأكد الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، إن اقليم شرق المتوسط يعانى من الكوارث الطبيعية و الكوارث بفعل البشر، مضيفا، اليوم هناك 281 مليون شخص من المهاجرين، 66 % من إقليم شرق المتوسط بسبب النزاع المسلح أو الكوارث الطبيعية، ويسلكون هؤلاء المهاجرين طريقهم إلى أوروبا وعلينا توفير الرعاية الصحية عبر مسارات الهجرة، وقد تم دمجهم إلى برامج لقاحات كورونا، لان علينا تحقيق الصحة للجميع وبالجميع.

حضر المؤتمر كل من الدكتور أحمد المنظرى المدير الاقليمى لشرق المتوسط، والدكتورة ماتشيديسو مويتي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا، والدكتور هانس هنري كلوج، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأوروبا.