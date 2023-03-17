شكرا لقرائتكم خبر عن مصرع 5 أشخاص وإصابة 2 آخرين فى انهيار منزل بالمنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لقى 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 2 آخرين فى حادث إنهيار منزل، بمركز أبوقرقاص، جنوب محافظة المنيا، تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى.

تلقيت الأجهزة الأمنية إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد بإنهيار منزل بقرية منشأة دعبس التابعة لمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، وأسفر الحادث عن وجود وفيات ومصابين.

علي الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف لموقع الحادث وتبين انهيار منزل أسفر عن مصرع 5 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أبوقرقاص المركزى كما أصيب 2أخرين باصابات متنوعه

تحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وجارى إزالة أثار الحادث.