شكرا لقرائتكم خبر عن الهجرة: الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاتفاق على إطلاق "شركة المصريين بالخارج للاستثمار" وتسمية أعضاء مجلس التأسيس، حيث التقت نخبة من أبرز المستثمرين ورجال الأعمال المصريين بالخارج، بمشاركة الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، وحضور الدكتور صابر سليمان، مساعد وزيرة الهجرة للتطوير المؤسسي والسفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة للجاليات.

استهلت السفيرة سها جندي الاجتماع الذي دعت له لمجموعة النواة المؤسسة لشركة استثمار المصريين بالخارج بأهمية تنفيذ المشروع الوطني لإنشاء شركة مساهمة للمصريين بالخارج والتي تعد أحد أبرز مطالبهم سواء من كبار المستثمرين الذين استجابوا لطلب المشاركة في التأسيس، أو صغار المستثمرين الراغبين في الحفاظ على مدخراتهم وتنميتها.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشركة يديرها بالكامل المصريين بالخارج من المستثمرين أصحاب الخبرات المتميزة في مجالات المال والأعمال، والذين يديرون شركات عالمية حققت نجاحًا في السوق المصري.

وأوضحت السفيرة سها جندي أنه تم الاتفاق على وضع خارطة طريق للإجراءات التي سيتم اتخاذها، وفقًا لخطط العمل، سواء الإجراءات اللوجيستية أو إجراءات التأسيس، موضحة أنه يتم التنسيق مع مختلف جهات الدولة، للاتفاق على كافة الخطوات فيما يتعلق بإطلاق الشركة وصندوق الاستثمار، وكذلك شكل الطرح في البورصة المصرية والبورصات العالمية، كما تم استعراض فرص التوسع في الأسواق الأفريقية بالتزامن مع قرب إنفاذ اتفاق التجارة الحرة الأفريقية.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الفترة الماضية شهدت لقاءات مكثفة مع المستثمرين ورجال الأعمال والخبراء في مجالات مختلفة، لاستطلاع رأيهم حول أبرز المجالات التي يمكن الاستثمار فيها، مشيرة إلى أن سيادتها التقت عددا من الوزراء والمعنيين من المؤسسات المعنية بالدولة، والنقاش حول أفضل مجالات الاستثمار المتاحة ضمن خارطة الاستثمار الصناعي، ومختلف التسهيلات المتاحة للمصريين بالخارج، وموضحة أن مجالات الاستثمار العقاري تتصدر اختيارات المستثمرين ثم التصنيع سواء في التحنولوجيا أو المجالات المختلفة ثم الإنتاج الحيواني والزراعي والاستزراع السمكي وغيرهم.

وأعلنت الوزيرة: "إننا حريصون على الترويج لكافة الفرص المتاحة ومشروعات الاستثمار في مصر، ولن نتدخل في إدارة الشركة أو القرارات المالية فيها، وحريصون على إسناد المسئولية كاملة لأهل الخبرة العريقة على مدار عشرات السنين من المصريين بالخارج ودورنا تقديم الدعم والمساندة والربط مع كافة الجهات في الدولة مؤكدة:" هنكون دايما في ضهركم".

في السياق ذاته، أوضح الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وخبير صندوق النقد الدولي السابق، أن هذه الشركة كانت حلمًا من أحلام المصريين بالخارج، مضيفًا أنه فخور بمشاركة هذه الكوكبة من الخبراء المصريين المتميزين في عديد المجالات، ومشيرا إلى أن الاقتصاد المصري قوي، وبالتأكيد ضخ مزيد من الاستثمارات سيضمن فرصًا أكبر لجذب المستثمرين في مختلف المجالات.

وأشاد الفقي بتنوع تخصصات المشاركين في المجموعة المؤسسة لإطلاق الشركة، معربًا عن تفاؤله بهذه المجموعة الثرية والمتكاملة في تخصصاتها بين البنوك والتعمير والإدارة والتكنولوجيا والقانون وغيرها، مثمنًا جهود المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب توفير العملة الصعبة، جنبًا إلى جنب مع الروافد الهامة مثل قناة السويس الصادرات، فضلًا عن السياحة والاستثمارات المباشرة، معربًا عن تطلعه أن تحل استثمارات المصريين بالخارج محل الأموال الساخنة، ما يضمن تنمية حقيقية بأيدينا وضمان دعم جهود الدولة وخطط الاستثمار.

وبختام اللقاء، تم توقيع مذكرة تفاهم سواء من مجلس المؤسسين لشركة المصريين بالخارج الذين يعبرون عن التنوع في مجال الخبرات النوعية والتمثيل الجغرافي للمصريين بالخارج، وهم وفقا للترتيب الأبجدي:

١- رجل الأعمال مهندس أشرف دوس، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الامريكية مؤسس المنطقة اللوجيستية في الدلتا "داون تاون دلتا" بطنطا بمحافظة الغربية.

٢- المهندس تامر هدايت، رجل الأعمال بالولايات المتحدة الأمريكية

٣- د. حسن الجراحي، رجل الأعمال بالمملكة العربية السعودية

٤- اللورد ناصر فؤاد، نائب جلالة ملك بريطانيا عن مقاطعة شيشاير

٥- المصرفي" وائل حسن" مستشار التمويل العقاري السابق في بنك جي بي مورجان تشيس بالولايات المتحدة الأمريكية.

٦- عادل بولس رجل الأعمال في كندا رئيس شبكة الأعمال المصرية الكندية.

٧- عمر عبدالله شحاته رجل الأعمال بجنوب أفريقيا ومملكة ليسوتو ، ورئيس منظمة مركز للتنمية و الأمن الغذائي في أفريقيا مقرها مملكة ليسوتو.

٨- كريم أسعد رجل الأعمال في انجلترا

وأكد المستثمرون حماسهم لإطلاق الشركة وطرحها بالبورصات العالمية والمصرية، مؤكدين أن السوق المصري من أكبر الأسواق جذبًا للاستثمارات في ظل التنمية التي حدثت خلال العسر سنوات الماضية والتي سبقت دول العالم خاصة في ظل ما يموج به من أزمات، وأشاروا إلى أن مصر دولة تتمتع بمميزات عديدة منها النمو والعنصر البشري والسوق الضخم الذي يسمح باستبدال المنتجات التي يتم استيرادها، وأشادوا بما تشهده مصر من خطط التحول الرقمي، وإمكانية الاستفادة من تلك التقنيات في مجالات التصنيع والإنتاج الزراعي والتعبئة والتغليف وغيرهم، في ظل ثورة تقنية يشهدها العالم، لافتين إلى أهمية توطين التكنولوجيا وتوفير العملة الصعبة

وتعظيم قاعدة التصنيع داخل مصر للبناء على دعم القيادة السياسية في هذا الملف.

أكدت وزيرة الهجرة على حماسهم، مشيرة إلى أن الشركة ولدت "ككيان عملاق" يجمع نخبة من المستثمرين المصريين بالخارج، الذين نجح كل منهم بشكل فردي وللمرة الأولى تتجمع هذه الكوكبة من كبار المستثمرين في شركة واحدة من شأنها تحقيق نجاح كبير بالبناء على السوق المصري الواعد والكفاءات الكبري والمتميزة المتكافئة في عدد من أهم المجالات الاستثمارية لجميع المشاركين من رجال أعمال يشار إليهم بالبنان على المستوى الدولي.

وفي ختام اللقاء، شهدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة، توقيع أعضاء مجلس التأسيس لبروتوكول إطلاق الشركة، متضمنًا المحاور المتفق عليها ورؤية الشركة وخطة العمل، كما تم الاتفاق على الخطوات التنفيذية والتي تضمنت استكمال الأوراق الرسمية لتسجيل وإطلاق الشركة والموقف القانوني وغيرها من التفاصيل الأساسية، كما تقدمت الوزيرة بالتهنئة لكل المصريين بالخارج على تحقيق خطوة مهمة على طريق حلمهم الكبير، والذي يجد عناية واهتماما من الدولة المصرية.