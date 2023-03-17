شكرا لقرائتكم خبر عن 81% من القراء يطالبون بتكثيف حملات التوعية بعدم تخزين السلع لضبط الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعدم تخزين السلع لضبط الأسعار، أيد غالبية القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعدم تخزين السلع لضبط الأسعار.

وأيد 81% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعدم تخزين السلع لضبط الأسعار، بينما عارض 19% من القراء مطالب تكثيف حملات توعية المواطنين بعدم تخزين السلع لضبط الأسعار.



