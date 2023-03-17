شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 81 مسجدا جديدا فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة (91) مسجدًا، منها (81) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (903) مساجد، منها (735) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(168) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالى:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م - المسجد وعنوانه

1. الهدى – دهب

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

2. الفتح- الزرزمون - هيها

3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر

4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد

5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد

مديرية أوقاف بور سعيد

م - المسجد وعنوانه

6. النصر – القابوطي

مديرية أوقاف بني سويف

م - المسجد وعنوانه

7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا

8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا

9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى

10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن

11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر

12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر

13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر

14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر

15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن

16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف

17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف

18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر

19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف

20. التوبة – قرية صفط راشين – مركز ببا

21. الشيخ خليفة – قرية الميمون - الواسطى

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

22. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة

23. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج

24. النور – نجع البارود - المراغة

25. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم

26. التقوى – الغريزات – المراغة

مديرية أوقاف الوادي الجديد

م - المسجد وعنوانه

27. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة

مديرية أوقاف البحيرة

م - المسجد وعنوانه

28. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير

29. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو

30. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير

31. الكبير – سلامون – كوم حمادة

32. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار

33. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات

34. السخاوي – ع السخاوي – دمنهور

35. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير

36. أبو خشبة – الكوم الأحمر – مركز الدلنجات

37. الكبير – قرية محمد رفعت – مركز حوش عيسى

مديرية أوقاف الدقهلية

م - المسجد وعنوانه

38. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر

39. الحسين – أتميدة – ميت غمر

40. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر

41. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

42. العوامر – مسارة - ديروط

43. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط

44. التوبة – المدور - منفلوط

45. النور - العتمانية – مركز البداري

46. التوبة – باويط - ديروط

مديرية أوقاف أسوان

م - المسجد وعنوانه

47. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو

48. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان

مديرية أوقاف الغربية

م - المسجد وعنوانه

49. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان

50. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول

51. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول

52. النور – قرية بهبيت الحجارة – مركز سمنود

مديرية أوقاف كفر الشيخ

م - المسجد وعنوانه

53. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري

54. كوم النص – شباس الملح - دسوق

55. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول

56. بركات – عزبة بركات - بيلا

مديرية أوقاف الجيزة

م - المسجد وعنوانه

57. التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة

58. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر

59. الهدى – وردان – منشأة القناطر

60. البحري – عزبة البحرية – الكريمات – أطفيح

61. الشيخ مبروك – نزلة ترجم – صول- أطفيح

62. مالك الملك – القطعة 12 التوسعات الشرقية – 6 أكتوبر

63. المدينة المنورة – مشروع 41 عمارة ابن بيتك – 6 أكتوبر

64. الشرقي – كفر قنديل

65. الأنوار المحمدية – ترعة المنصورية - كرداسة

مديرية أوقاف القليوبية

م - المسجد وعنوانه

66. بدر الإسلام – قلما – قليوب

67. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب

68. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب

69. الملك القدوس – الحي الخامس – العبور

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

70. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية

71. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية

72. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية

73. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا

74. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية

75. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا

76. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية

77. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس

78. الإيمان – سنهابي - الفيوم

مديرية أوقاف القاهرة

م - المسجد وعنوانه

79. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين

مديرية أوقاف مرسى مطروح

م - المسجد وعنوانه

80. رياض الصالحين – سيوة

مديرية أوقاف المنيا

م - المسجد وعنوانه

81. الإيمان – نزلة بني خلف – مغاغة

ثانيًا: مساجد الصيانة:

مديرية أوقاف جنوب سيناء

م - المسجد وعنوانه

1. الطرفة القديم – سانت كاترين

مديرية أوقاف دمياط

م - المسجد وعنوانه

2. طاحون – كفر سعد

مديرية أوقاف الشرقية

م - المسجد وعنوانه

3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر

4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية

5. الكبير – النعامنة – منيا القمح

مديرية أوقاف سوهاج

م - المسجد وعنوانه

6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته

7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج

مديرية أوقاف الفيوم

م - المسجد وعنوانه

8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق

9. الشطيلي – سنورس

مديرية أوقاف أسيوط

م - المسجد وعنوانه

10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط