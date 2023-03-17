شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف" تفتتح اليوم 81 مسجدا جديدا فى القاهرة والمحافظات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تفتتح وزارة الأوقاف اليوم الجمعة (91) مسجدًا، منها (81) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(10) مساجد صيانة وتطويرًا؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه (903) مساجد، منها (735) مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و(168) مسجدًا صيانة وتطويرًا، وهى على النحو التالى:
أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م - المسجد وعنوانه
1. الهدى – دهب
مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
2. الفتح- الزرزمون - هيها
3. التوحيد – الناصرية – العدارسة – صان الحجر
4. روض النغامشة – الكبير العزازي – أبو حماد
5. الجنادوة الكبير – الأسدية – أبو حماد
مديرية أوقاف بور سعيد
م - المسجد وعنوانه
6. النصر – القابوطي
مديرية أوقاف بني سويف
م - المسجد وعنوانه
7. الإخلاص- كوم الرمل البحري – مركز إهناسيا
8. الإيمان – القرية الثانية مازورة - سمسطا
9. الإيمان – عزبة سليمان وهبه- قرية أطواب – مركز الواسطى
10. النور – قرية عبد اللطيف يوسف – مركز الفشن
11. الأمير – عزبة الأمير – دنديل – مركز ناصر
12. علي حسيب – عزبة علي حسيب – دنديل – مركز ناصر
13. النور – قرية الحمام – مركز ناصر
14. هارون الراشيدي – عزبة السنط – قرية الزيتون – مركز ناصر
15. الرحمة – قرية العجرة – مركز الفشن
16. الجعيدي – قرية باها – مركز بني سويف
17. محمد رفاعي – بني حمد – مركز بني سويف
18. الرحمة – عزبة الجرابعة – قرية الحمام – مركز ناصر
19. الحرمين – منطقة ابني بيتك – قطاع ب – بندر بني سويف
20. التوبة – قرية صفط راشين – مركز ببا
21. الشيخ خليفة – قرية الميمون - الواسطى
مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
22. آل إبراهيم القبيصي – ناحية عنيبس - جهينة
23. الصفا والمروة – المزلقان البحري –بلصفورة – مركز سوهاج
24. النور – نجع البارود - المراغة
25. التوحيد – نجع الرباب – قرية الصوامعة شرق - أخميم
26. التقوى – الغريزات – المراغة
مديرية أوقاف الوادي الجديد
م - المسجد وعنوانه
27. رياض الصالحين- مدينة موط – الداخلة
مديرية أوقاف البحيرة
م - المسجد وعنوانه
28. عزبة سالم – زاوية صقر – أبو المطامير
29. أيوب – شارع طلعت حرب – مركز أدكو
30. الغزالي – عزبة شفيق النمرية – أبو المطامير
31. الكبير – سلامون – كوم حمادة
32. كامل أبو مطير بالحاجر – كفر الدوار
33. عزبة صادق القبلي – ابيا الحمرا - الدلنجات
34. السخاوي – ع السخاوي – دمنهور
35. المنشية الكبرى – زاوية صقر – أبو المطامير
36. أبو خشبة – الكوم الأحمر – مركز الدلنجات
37. الكبير – قرية محمد رفعت – مركز حوش عيسى
مديرية أوقاف الدقهلية
م - المسجد وعنوانه
38. أبو عيسى الغربي – بشلا – ميت غمر
39. الحسين – أتميدة – ميت غمر
40. النصر – عزبة علي أبو محمد – ميت غمر
41. النور – عزبة شعبان – السنبلاوين
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
42. العوامر – مسارة - ديروط
43. جاد الرب – الحوطا الشرقية - ديروط
44. التوبة – المدور - منفلوط
45. النور - العتمانية – مركز البداري
46. التوبة – باويط - ديروط
مديرية أوقاف أسوان
م - المسجد وعنوانه
47. الرحمن – المدينة السكنية بنجع الشيخ – الكلح شرق - إدفو
48. النقادية - قرية النقادية – إدفو قبلي – إدفو ثان
مديرية أوقاف الغربية
م - المسجد وعنوانه
49. عزبة مصطفى عبد الله –كنيسة دمشيت – طنطا ثان
50. الرحمن – كفر خضر – طنطا أول
51. عزبة الشيخ سلمان – المحلة أول
52. النور – قرية بهبيت الحجارة – مركز سمنود
مديرية أوقاف كفر الشيخ
م - المسجد وعنوانه
53. حوش العمدة – شباس الملح – دسوق بحري
54. كوم النص – شباس الملح - دسوق
55. بلال بن رباح – 8 العنابر- الحامول
56. بركات – عزبة بركات - بيلا
مديرية أوقاف الجيزة
م - المسجد وعنوانه
57. التقوى – قرية أبو رواش – كرداسة
58. الغفور الرحيم – قطعة 24خدمات التوسعات الشمالية – 6 أكتوبر
59. الهدى – وردان – منشأة القناطر
60. البحري – عزبة البحرية – الكريمات – أطفيح
61. الشيخ مبروك – نزلة ترجم – صول- أطفيح
62. مالك الملك – القطعة 12 التوسعات الشرقية – 6 أكتوبر
63. المدينة المنورة – مشروع 41 عمارة ابن بيتك – 6 أكتوبر
64. الشرقي – كفر قنديل
65. الأنوار المحمدية – ترعة المنصورية - كرداسة
مديرية أوقاف القليوبية
م - المسجد وعنوانه
66. بدر الإسلام – قلما – قليوب
67. الرحمة – نوى – شبين القناطر غرب
68. مسعود حسن - عزبة مسعود حسن – كوم أشفين – قليوب
69. الملك القدوس – الحي الخامس – العبور
مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
70. الفهمية الجديدة – منشية الجمال – طامية
71. الرحمن – بعبش – المظاطلي – مركز طامية
72. الرحمن – عزبة عتمان عباس- طامية
73. الفتاح العليم – عتامنة المزارعة – مركز إطسا
74. أحمد سعد – معصرة الصاوي – طامية
75. عمر بن الخطاب - السدح – الغرق– مركز إطسا
76. الحاج بليدي – قصر رشوان – مركز طامية
77. الرضوان – فيد يمين – مركز سنورس
78. الإيمان – سنهابي - الفيوم
مديرية أوقاف القاهرة
م - المسجد وعنوانه
79. الكريم – منطقة الهايكستب- امتداد جوزيف تيتو – بجوار كوبري الحرفيين
مديرية أوقاف مرسى مطروح
م - المسجد وعنوانه
80. رياض الصالحين – سيوة
مديرية أوقاف المنيا
م - المسجد وعنوانه
81. الإيمان – نزلة بني خلف – مغاغة
ثانيًا: مساجد الصيانة:
مديرية أوقاف جنوب سيناء
م - المسجد وعنوانه
1. الطرفة القديم – سانت كاترين
مديرية أوقاف دمياط
م - المسجد وعنوانه
2. طاحون – كفر سعد
مديرية أوقاف الشرقية
م - المسجد وعنوانه
3. الرجايلة – رمسيس – صان الحجر
4. الجهيني – الشيخ حسانين – الحسينية
5. الكبير – النعامنة – منيا القمح
مديرية أوقاف سوهاج
م - المسجد وعنوانه
6. الرحمن النقباء- مدينة ساقلته
7. بلال بن رباح – قرية الصلعا – مركز سوهاج
مديرية أوقاف الفيوم
م - المسجد وعنوانه
8. الشاهد – الشواشنة – يوسف الصديق
9. الشطيلي – سنورس
مديرية أوقاف أسيوط
م - المسجد وعنوانه
10. النصر – كوم الزرزور – مركز ديروط