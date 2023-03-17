شكرا لقرائتكم خبر عن "لن يمتحن فيها الطالب".. التعليم تتيح طباعة النماذج الاسترشادية للثانوية العامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أنه متاح طباعة النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة من موقع الوزارة، حتى يتمكن الطلاب من التدريب عليها، مشددة على أنه لا يوجد امتحان فى هذه النماذج يعقد فى المدارس كما يزعم البعض، مضيفة أن النماذج الاسترشادية يستطيع الطالب تحميلها من الموقع وطباعتها أو الدخول على الرابط المتاح للاطلاع عليها دون طباعتها.

وأكدت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات الثانوية العامة مطابقة لمواصفات الامتحان الأساسى الذى ينطلق 12 يونيو المقبل، موضحة أن عدد الأسئلة فى نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى فى كثير من المواد الدراسية مطابق لأسئلة الامتحان الأصلى.

ووجهت طلاب الثانوية العامة بضرورة الاستفادة من نسخة الامتحان التجريبى أو النموذج الاسترشادى للأسئلة، مؤكدة أنها متاح فى جميع المواد سواء العربى أو اللغات.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، عن النماذج الاسترشادية لأسئلة امتحانات شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسى 2023/2022. وذلك عبر الرابط التالي:

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، مواعيد بدء امتحانات الثانوية العامة 2023، موضحة أنها تبدأ فى التاسعة صباحا، حيث تنطلق الاختبارات وفق ترتيب المواد فى جدول الامتحانات، بداية من 12 يونيو 2023 بالمواد غير المضافة للمجموع.

وأشارت الوزارة أن الامتحانات تبدأ 12 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، والثلاثاء 13 يونيو مادتى الاقتصاد والاحصاء، والأحد 18 يونيو اللغة العربية والثلاثاء 20 يونيو المقبل اللغة الأجنبية الثانية والأحد 25 يونيو المقبل الكيمياء لطلاب الشعبة العلمية والجغرافيا لطلاب الشعبة الأدبية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أن الطلاب يحصلون على إجازة عيد الأضحى المبارك من 27 يونيو 2023 حتى 1 يوليو 2023، اى يحصل للطلاب على 6 أيام إجازة قبل أداء امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ، حيث يستكمل الطلاب امتحانات الثانوية العامة بعد العودة من إجازة عيد الأضحى يوم الأحد 2 يوليو بمادتى الفيزياء لطلاب الشعبة العلمية والتاريخ لطلاب الشعبة الأدبية.

وتابعت الوزارة أنه يؤدى الطلاب يوم الثلاثاء 4 يوليو امتحان مادة الرياضيات التطبيقية الاستاتيكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 6 يوليو اللغة الأجنبية الأولى والأحد 9 يوليو 2023، الجيولوجيا والعلوم البيئية لطلاب شعبة علمى علوم والتفاضل والتكامل لطلاب شعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع لطلاب الشعبة الأدبية، والثلاثاء 11 يوليو الديناميكا لطلاب شعبة علمى رياضة والخميس 13 يوليو 2023، مواد الأحياء لطلاب شعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لطلاب شعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق لطلاب الشعبة الأدبية.