شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وانخفاض بحرارة الجو.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023، ويسود طقس مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد، بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الإثنين المقبل 20 مارس 2023 كما يلى:





الجمعة 17 مارس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13.

السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16.

شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12.

جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14.

السبت 18 مارس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17.

شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11.

جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14.

الأحد 19 مارس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15.

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11.

جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.

الإثنين 20 مارس

القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12.

السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.

جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15.

شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11.

جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14.