شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع وانخفاض بحرارة الجو.. اعرف حالة الطقس على كافة الأنحاء حتى الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر
الجمعة 17 مارس
القاهرة والوجه البحرى العظمى 26 درجة الصغرى 13.
السواحل الشمالية العظمى 20 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 26 درجة الصغرى 16.
شمال الصعيد العظمى 27 درجة الصغرى 12.
جنوب الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 14.
السبت 18 مارس
القاهرة والوجه البحرى العظمى 21 درجة الصغرى 12.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 27 درجة الصغرى 17.
شمال الصعيد العظمى 23 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 29 درجة الصغرى 14.
الأحد 19 مارس
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15.
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 26 درجة الصغرى 14.
الإثنين 20 مارس
القاهرة والوجه البحرى العظمى 20 درجة الصغرى 12.
السواحل الشمالية العظمى 19 درجة الصغرى 11.
جنوب سيناء العظمى 24 درجة الصغرى 15.
شمال الصعيد العظمى 22 درجة الصغرى 11.
جنوب الصعيد العظمى 25 درجة الصغرى 14.