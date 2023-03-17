أخبار مصر

"الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق جديد لمساعدة المشتركين من ذوى الهمم من الصم للحصول على خدمات الوزارة اليكترونيا من خلال التطبيق المجاني "خدمات الكهرباء للصم" و الذى يقوم بتقديم الخدمات بالفيديو بواسطة أحد المتخصصين فى لغة الصم و مساعدة هولاء المواطنين فى اختيار الخدمة التى يحتاجها.

 

و فيما يلي الخدمات التي يقدمها تطبيق "خدمات الكهرباء للصم" :

 

 

1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة.

 

2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى.

 

3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك .

 

4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء.

 

5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء.

 

6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة".

 

7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف.

 

8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد.

 

9- تغير اسم صاحب العداد.

 

10- تقديم طلب فحص العداد.

 

11- تقديم طلب رفع العداد.

 

12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر.

 

13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية.

 

14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية.

 

15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت.

 

16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية.

 

17-تقديم شكوى.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا