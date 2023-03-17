شكرا لقرائتكم خبر عن "الكهرباء": تطبيق فيديو جديد لتقديم الخدمات إلكترونيًا لذوى الهمم من الصم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت الشركة القابضة لكهرباء مصر تطبيق جديد لمساعدة المشتركين من ذوى الهمم من الصم للحصول على خدمات الوزارة اليكترونيا من خلال التطبيق المجاني "خدمات الكهرباء للصم" و الذى يقوم بتقديم الخدمات بالفيديو بواسطة أحد المتخصصين فى لغة الصم و مساعدة هولاء المواطنين فى اختيار الخدمة التى يحتاجها. و فيما يلي الخدمات التي يقدمها تطبيق "خدمات الكهرباء للصم" : 1- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء قانونى لأول مرة. 2- تقديم طلب تركيب عداد كودى خدمة العملاء و الدعم الفنى. 3- الحصول على شهادة بيانات استهلاك . 4- تسجيل قراءة عداد الكهرباء. 5- دفع فواتير استهلاك الكهرباء. 6- الحصول على شهادة بيانات تعاقد "مصالحة". 7- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل تالف. 8- تقديم طلب تركيب عداد كهرباء بدل فاقد. 9- تغير اسم صاحب العداد. 10- تقديم طلب فحص العداد. 11- تقديم طلب رفع العداد. 12- تقديم طلب استبدال العداد بقدرة أكبر. 13- تقديم طلب جدولة المديونية على أقساط شهرية. 14- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمبانى السكنية. 15- تقديم طلب تعديل توصيلة أو توصيل تيار مؤقت. 16- تقديم طلب توصيل التيار الكهربائى للمنشآت الاستثمارية. 17-تقديم شكوى.