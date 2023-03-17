شكرا لقرائتكم خبر عن معرض "أهلا رمضان" الرئيسي بمدينة نصر يستقبل المواطنين لليوم الثالث والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستقبل المعرض الرئيسى "أهلا رمضان" بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر اليوم الجمعةالمواطنين، حيث تطرح كبرى الشركات المنتجة والموردة للسلع، كذلك مشاركة الشركات التابعة لوزارة التموين وطرح اللحوم الطازجة وأيضا اللحوم المجمدة ومنتجات الأسماك، بأسعار مخفضة فى إطار الحرص على تخفيف العبء على المواطنين تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الغذائية فى كافة المحافظات على مستوى الجمهورية كما تطرح الشركة القابضة للصناعات الغذائية والشركات التابعة جميع السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء يرافقه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية قد افتتح مساء الثلاثاء المعرض الرئيسى "أهلا رمضان " بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات بمدينة نصر وبدأ المعرض في استقبال المواطنين صباح امس الأربعاء ويأتي معرض "اهلا رمضان" ضمن 555 شادرا ومعرضا تم افتتاحها على مستوى محافظات الجمهورية حتى الآن ‏بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتوسع فى انتشار معارض "أهلا ‏رمضان".

وأشار الدكتور على المصيلحى، إلى أن معرض " أهلاً رمضان" بمدينة نصر تم تنظيمه بالتعاون والتنسيق بين كل من وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والتجارة والصناعة، واتحاد الغرف التجارية، ويضم أكثر من 100 جناح تجمع أكثر من 150 شركة عارضة من كبار مُنتجي السلع الغذائية والرمضانية، هذا إلى جانب أجنحة جهاز الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع، و"أمان" بوزارة الداخلية، وكذا أجنحة الشركة القابضة للصناعات الغذائية بوزارة التموين، مضيفا: يقام المعرض على مساحة 8 آلاف م2، ويقدم خصومات تزيد على 30% على مختلف السلع والمنتجات.