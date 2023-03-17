شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المواعيد الآمنة لرى القمح حتى اليوم الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن آخر ريتين للقمح هما اهم ريتين ، حتى تمتلئ الحبوب في الفترة الأخيرة من عمر القمح "الطور العجيني وما بعده"، لذلك لابد من الالتزام بالمواعيد الآمنة لري القمح هام جداً .

وفى التقرير التالى نتعرف على المواعيد الامنة لرى القمح حتى يوم الجمعة

1- الأربعاء 15 مارس .. ممنوع الري في وجه بحري كله ويمكن الري في باقي محافظات الصعيد .

2- الخميس 16 مارس .. ممنوع الري في وجه بحري كله والفيوم وبني سويف ويمكن الري بداية من المنيا وباقي محافظات الصعيد .

3- الجمعة 17 مارس ممنوع الري في وجه بحري كله والفيوم وبني سويف والمنيا ويمكن الري بداية من اسيوط وباقي محافظات الصعيد .

4- يكون الري دائما في فترة الصباح مع إضافة 10 – 15 كجم سلفات بوتاسيوم مع الري لتسريع عملية مليء الحبوب .

5- عدم تجاهل الرية الأخيرة للقمح بسبب الخوف من الرقاد – لانها رية هامة جداً جداً للقمح في زيادة صلابة الحبوب وزيادة كتلتها ، "يعني زيادة مجانية في غلة الفدان ".

6- الرية الأخيرة تكون على عمر 130 أو 135 يوم .