شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة: تركيب 130 ألف عداد كودى للمناطق المخالفة حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس حسام عفيفي رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ، أن الشركة نجحت فى تنفيذ 130أالفًا و 908 طلبات تحول من المحاسبة بنظام الممارسة لتركيب العدادات الكودية مسبوقة الدفع للمبانى العشوائية والمخالفة حتى الآن.

وقال عفيفى فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365” إن سرقات التيار الكهربائي تعرض المواطنين قبل الدولة للضرر، مشيرا إلى أن المواطن يتضرر من الانقطاعات الناتجة عن سرقات التيار الكهربائي والتى تكثر خلال زيادة معدلات الأحمال على الشبكة القومية للكهرباء.

وقال عفيفي إنه تم تحرير 471 ألفًا و651 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الفترة من يوليو الماضي و حتى الآن بقيمة 537 مليونًا و 188 ألف جنيه، واسترداد مبلغ 482 مليونًا و 173 ألف جنيه من إجمالى قيمة هذه المحاضر من سارقى التيار الكهربائى للحفاظ على حق الدولة.

و تابع عفيفي، أن هناك تعليمات مشددة من الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء بضرورة الاهتمام بجودة الخدمة المقدمة للمواطن، لافتا إلى أن التوسعات التى تمت بالشبكة القومية للكهرباء جعلت الشبكة مستقرة وباعلى معايير الجودة.

يذكر أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تدرس حاليا تغليظ عقوبة سرقات التيار الكهربائي ضمن خطتها لخفض نسب الفقد بالشبكة القومية نتيجة الخسائر المالية الضخمة التي يتعرض لها القطاع ، و يتم إرسالها بعد تعديل عقوبات سرقة التيار الكهربائي بقانون الكهرباء سيتم إرسالها لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء و حماية المستهلك للعرض عليه و اخذ الموافقة.