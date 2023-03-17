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ننشر مواقيت الصلاة الجمعة 17/3/2023 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة فى عدد من محافظات مصر ، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء

 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

 

وقت صلاة الفجر 4:37  ص

موعد صلاة الظهر 12:04 ص

موعد صلاة العصر 29: 3

موعد صلاة المغرب 6:05 م

موعد صلاة العشاء  7:21

 

الإسكندرية        

وقت صلاة الفجر 4:41 ص

موعد صلاة الظهر 12:09

موعد صلاة العصر 3:34

موعد صلاة المغرب 6:09 م

موعد صلاة العشاء 7:27 م

    

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 4:33

موعد صلاة الظهر 12:00 م

موعد  صلاة العصر 3:25 م

موعد صلاة المغرب 6:01 م

موعد صلاة العشاء 7:18  م.        

 

مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

 

وقت صلاة الفجر 4:27

وقت صلاة الظهر 11:52

موعد صلاة  العصر 3:17 م

وقت صلاة المغرب 5:53 م

وقت صلاة العشاء 7:08 م.    

 

مواقيت الصلاة فى أسوان

 

وقت صلاة الفجر 4:35  ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 23: 3

موعد صلاة المغرب 6:00 م

موعد صلاة العشاء 7:12

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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