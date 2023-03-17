شكرا لقرائتكم خبر عن إدارة عابدين التعليمية تكرم الأمهات المثاليات وحفظة القرآن الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت إدارة عابدين التعليمية تحت إشراف الدكتورة سامية علام، وأ. محمود النمر وكيل إدارة عابدين التعليمية، وأ. داليا الحو مدير التعليم الخاص بإدارة عابدين، الأمهات المثاليات والطلاب الفائزين في مسابقتى حفظ القرآن الكريم، وأوائل الطلبة، من مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق.

وكرمت الاحتفالية كلا من أ. عبير توفيق مدير مدرسة ليسيه الحرية بباب اللوق، وأ. حاتم يسن مدرس اللغة العربية والتربية الدينية ومشرف النشاط الدينى، كما تم تكريم عدد من الأمهات المثاليات، والطالب عبد الله محمد عبد الله، والطالبة زينة محمد إبراهيم، لتفوقهما في مسابقة حفظ القرآن الكريم.

من جانبها عبرت أ. عبير توفيق، مدير مدرسة ليسيه الحرية عن سعادتها بالتكريم، وقدمت التهنئة للطلاب المتفوقين في مسابقة حفظ القرآن الكريم.



تكريم حاتم يسن معلم اللغة العربية بمدرسة ليسيه الحرية



تكريم الأمهات المثاليات



تكريم الأولائل والأمهات المثاليات



تكريم الأولائل والأمهات المثاليات



تكريم الأولائل والأمهات المثاليات



تكريم الأولائل والأمهات المثاليات