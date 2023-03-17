شكرا لقرائتكم خبر عن التحالف الوطنى: كتف في كتف يستفيد منها 20 مليون شخص من الأسر الأكثر احتياجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سامح النمر عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، إن مبادرة كتف في كتف هي مبادرة أطلقها التحالف الوطنى والذى يضم 33 مؤسسة، وهدف المبادرة تعبئة وتجميع 4 ملايين كرتونة غذائية .

وأضاف عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، خلال تصريحاته على قناة إكسترا نيوز، أن مبادرة كتف ى كتف يستفيد منها أكثر من 20 مليون مستفيد من الأسر الأكثر احتياجا، لأنها تعد أكبر مبادرة في مصر والعالم بمناسبة شهر رمضان .

وأوضح عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، أن مبادرة كتف في كتف تأتي هذا بتعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لنا برفع المعاناة للأسر الأولى بالرعاية وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية وسيكون هناك كرنفال لشكر للمتطوعين والمؤسسات، وتشريف الرئيس السيسى لنا وسام على صدورنا ، لافتا إلى أن مبادرة كتف في كتف لن تكون الأخيرة وسيتبعها مبادرات أخرى.