شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: مصلحة الطالب هى الأساس ولها الأولوية ويجب احترامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أشرف سلومة، مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة، اليوم الخميس، اجتماعًا موسعًا بقاعة المؤتمرات بالمدرسة السعيدية الثانوية مع مديري عموم الإدارات التعليمية وموجهي عموم الأنشطة التربوية ومديري الخدمات التربوية، وذلك بحضور سمية الخطيب وكيل المديرية، وأمل مبروك مدير عام التعليم العام.

فى بداية الاجتماع، رحب وكيل الوزارة بالحضور، وهنأهم بقرب حلول شهر رمضان المبارك، موجها تحية خاصة إلى إدارة الدقي التعليمية لما بذلته من جهد خلال الفترة السابقة وترشيحها كإدارة متميزة، وتحية لموجهي الخدمات التربوية بالإدارات على الأنشطة التي حققوها في الفترة السابقة من مسابقات سواءً في العروض المسرحية أو الغنائية، وجميع الأنشطة التربوية على مستوى الجمهورية.

ونوه مدير المديرية على ضرورة الاهتمام بأعمال الامتحانات من حيث:

- التنفيذ الدقيق للقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات.

- اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة والكفيلة لأداء الطلاب الامتحانات في جو من الهدوء والانضباط بما يحقق تكافؤ الفرص والشفافية.

- التأكيد على أهمية سير الامتحانات وفق القواعد المنظمة لها ومراعاة السرية التامة في جميع أعمال الامتحانات.

- تجهيزات المطابع، كذلک أوراق الامتحانات، بالإضافة إلى صيانة المطبعة استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسى 2022/ 2023.

- متابعة الموجهين للتأكد من خطة توزيع المناهج والمرور الدوري خلال شهر رمضان لمتابعة الخريطة الزمنية للانتهاء من المناهج في المواعيد المحددة، مؤكدا أن الموجه هو المسئول الأول والأخير على الامتحانات، وكذلك المواصفات الفنية للورقة، وأن الكتاب المدرسي هو الأساس في أسئلة الامتحانات وضرورة كتابة رقم السؤال والصفحة في نموذج الإجابة.

- استبعاد أي عضو وضع الامتحان ولديه أي مخالفة أو سلبية سابقة في العملية الامتحانية تحقيقا للشفافية.

- أكد أن مصلحة الطالب هي الأساس ولها الأولوية ويجب احترامها.

- يجب التصحيح بكل دقة وكذلک مراجعة التصحيح من قبل الموجهين داخل الإدارات بجدية.

ونوه مدير المديرية على متابعة تدريبات 30 ألف معلم، ونبه على ضرورة احضار إخلاء طرف من التدريب وأن يكون ضمن مسوغات التعيين للمعلمين، وتتم مراجعة جميع الملفات من قبل المديرية.

وأشار إلى أنه يمكن تحريک أي معلم في مسابقة 30 ألف معلم من إدارة الى إدارة طبقًا للعجز والزيادة داخل الإدارات، حيث يجب كتابة ثلاثه رغبات من قبل المعلم في الاستمارة.

كما أكد ضرورة صرف جميع مستحقات المعلمين المرتبات وأعمال الامتحانات في أسرع وقت قبل شهر رمضان وكذلک مستحقات المعلمون بالحصة.

وأكد اهتمام المديرية البالغ بمبادرة مجموعات الدعم المدرسية التي أطلقها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مؤكدا ضرورة استمرارها ونجاحها وتفعيلها بشكل صحيح من حيث اختيار أحسن الأماكن للتدريس، وأن تكون على مستوى تنظيمي جيد.

ونوه على احتفالات المديرية بمهرجان قادرون مبدعون والتنبيه على حسن التنظيم والالتزام بالتعليمات، متمنيا النجاح والتوفيق لجميع العاملين بالمديرية.