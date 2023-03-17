شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الكنيسة الإنجيلية يختتم جولته بأمريكا وبريطانيا بعد مقابلة برلمانيين وسياسيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد إلى أرض الوطن الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية، بعد زيارة عمل وجولة رعوية إلى نيويورك، نيوجيرسي وواشنطن، ومانشستر ولندن، التقى خلالها بعدد من القيادات الإنجيلية بنيويورك، ونيوجيرسى، وذلك للإعداد للمؤتمر الإنجيلي الأول لشرق الولايات المتحدة والمزمع عقده في أكتوبر القادم.

والتقى رئيس الإنجيلية أيضًا بقيادات الكنيسة العربية SipAvenue Jersey City وعُقد لقاء في واشنطن مع لجنة الإعداد للحوار المصري الأمريكي، المزمع عقده في مايو القادم في كل من نيويورك وواشنطن؛ حيث سيشارك وفد رفيع المستوى في لقاءات في الأمم المتحدة بنيويورك، وكذلك بعدد من أعضاء الكونجرس والخارجية الأمريكية وسفير الحريات الدينية بالولايات المتحدة.

كما التقى عددا من القيادات الدينية الأمريكية في واشنطن وكذلك عدد من مؤسسات المجتمع المدني في نيويورك وواشنطن.

وفي المملكة المتحدة، شارك زكي في تنصيب القس مجدي منير، راعيًا للكنيسة الإنجيلية العربية في مانشستر بحضور د. ق. جورج شاكر، نائب رئيس الطائفة الإنجيلية، والقس وجيه فهمي، راعي الكنيسة الإنجيلية العربية بلندن، وعدد كبير من القسوس والقيادات الإنجيلية في المملكة المتحدة، كما زار الكنيسة العربية في لندن وقدم رسالة روحية.

والتقى الدكتور القس أندريه زكى مع ميرفين توماس، المؤسس والرئيس التنفيذي لـ CSW ، منظمة مسيحية للدفاع عن حقوق الإنسان وعضو في المجموعة الاستشارية لوزير الخارجية.

التقى أيضًا خلال زيارته فيونا بروس إم بي، المبعوث الخاص لرئيس الوزراء لحرية الدين، ورئيسه مشاركة للمجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب لكوريا الشمالية ونائبة رئيس المجموعة البرلمانية لجميع الأحزاب من أجل حرية الدين، وجيم شانون عضوًا البرلمان عن Strangford المتحدث الرسمي باسم الحزب الديمقراطي DP حول الصحة وحقوق الإنسان.

وقد ناقش معهم أهمية الدور الذي تقوم به مصر في المنطقة العربية والعلاقات الإسلامية المسيحية وتطورها منذ ثورة 30 يونيو، وإنشاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، والدور الرئيسي الذي تقوم به الدولة المصرية لجعل المواطنة حقيقة على أرض الواقع من خلال تصريحاته غير المسبوقة حول قبول الآخر ودعم العيش المشترك. وأهمية تطبيق القانون على الجميع وما حققه قانون بناء الكنائس من تقنين من 40 إلى 45%؜ من الكنائس غير المقننة.



الدكتور أندرية زكى فى أمريكا



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