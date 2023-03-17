شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم يفتتح معرضا لمنتجات المدارس الفنية بالإسكندرية.. ويطلق مبادرة "شنطة عدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - على هامش زيارته لمحافظة الإسكندرية، افتتح الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني معرضا لمنتجات المدارس الفنية بالمحافظة، والمقام بمدرسة سموحة التجارية المشتركة، ويتم تنظيمه بالتعاون مع وزارة التموين، ويشارك فيه حوالي 22 مدرسة، حيث يضم المعرض العديد من المنتجات المتنوعة مثل المنتجات الغذائية والمشغولات اليدوية والملابس واللوح الفنية ومنتجات الألبان، والأكسسوارات وياميش رمضان.

وقد أثنى الوزير، خلال الجولة التفقدية، على مشاركة الطلاب ومنتجاتهم وجودة المعروضات وأسعارها، وأكد أنه تم التوجيه بفتح معارض منتجات المدارس الفنية بجميع المحافظات للمواطنين.

كما أطلق الوزير على هامش الزيارة، مبادرة "شنطة عدة" التي تضم عددا من الطلاب المتميزين في تخصصات الإنشاءات المعمارية وأعمال البياض والديكور والبناء والأعمال الصحية ونجارة العمارة بمدرسة محمد على الزخرفية والمعمارية للتعليم الفنى بإدارة وسط التعليمية بالإسكندرية.

وأكد الدكتور رضا حجازى، أن تلك المبادرة تقوم على تشجيع طلاب وخريجى كافة مدارس التعليم الفنى الصناعية والزراعية والتجارية والفندقية على النزول الى سوق العمل المهنى والحرفى وأعمال الصيانة بكافة تخصصات التعليم الفنى.