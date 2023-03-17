شكرا لقرائتكم خبر عن المدرسة الرسمية الدولية تحتفل بعيد الأم بعرض مسرحى بمشاركة التلاميذ (صور) والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت الوزارة، أنه يمكن التقديم من خلال الخطوات التالية:
1- الدخول على شروط الالتحاق (ENROLLMENT CONDITIONS) عن طريق QR Code الخاص بها.
2- الدخول علي لينك التقديم من QR code الخاص بالفرع المراد التقديم به.
3- ملء البيانات المطلوبة.
وتضم تضم المدارس الرسمية الدولية (IPS) التي تدرس مناهج IG الفروع التالية:
- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور.
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1.
- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2.
- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة.
- المدرسة الرسمية الدولية بالإسكندرية.
- المدرسة الرسمية الدولية بدمياط.
- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ.
- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر.
- المدرسة الرسمية الدولية بمصطفى النحاس.
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 1.
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 2.
- المدرسة الرسمية الدولية بأكتوبر 3.
- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان.
- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية.
- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية
- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم.
- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج.
- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس.