شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الجزائرى يعين أحمد عاطف وزيرا للخارجية و"العرباوى" مديرا لديوان الرئاسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عين الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، الخميس، أحمد عاطف وزيرا للشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج خلفا للوزير رمطان لعمامرة.

أحمد عطاف من مواليد 10 يوليو عام 1953 في عين الدفلى، كان عضوا لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، خريج المدرسة الوطنية للإدارة في عام 1975.

كان "عاطف" سفيرا للجزائر في الهند ويوغوسلافيا والمملكة المتحدة، وشغل منصب وزير الدولة بوزارة الخارجية المكلف بالشؤون الإفريقية والمغاربية.

في يناير 1996، عين وزيراً للخارجية وترك هذا المنصب في عام 1999.

في ذات السياق، عين الرئيس الجزائري، اليوم، محمد نذير العرباوي مديرا لديوان رئاسة الجمهورية خلفا لعبد العزيز خلف.

وشغل العرباوي منصب المندوب الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة قبل ان يتم تعيينه، اليوم، مديرا لديوان رئاسة الجمهورية.

وأجرى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تعديلا حكوميا حيث تم تعيين العزيز فايد وزيرا للمالية خلفا لإبراهيم جمال كسالي، وتعيين عبد الرحمن حماد وزيرا للشباب والرياضة خلفا عبد الرزاق سبقاق، تعيين مريم بن ميلود وزيرا للرقمنة والإحصائيات خلفا لحسين شرحبيل.