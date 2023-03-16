شكرا لقرائتكم خبر عن هاشتاج "كتف فى كتف" يتصدر مواقع التواصل تزامنًا مع أكبر حدث خيرى بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدر هاشتاج "كتف فى كتف" مواقع التواصل الاجتماعى، اليوم الخميس، تزامناً مع استعداد التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى تنظيم احتفالية جماهيرية لأكبر حدث خيرى فى مصر غداً الجمعة الموافق 17 مارس فى استاد القاهرة الدولى، وذلك بمشاركة أكثر من 80 ألف من متطوعى التحالف الوطنى ضمن مبادرة ( كتف في كتف)؛ والتي تستهدف توزيع أكثر من 4 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية.

كما أعلن عدد من المشاهير ورموز المجتمع من الفنانين والرياضيين والإعلاميين والشخصيات العامة دعمهم لمبادرة "كتف في كتف" ومشاركتهم فى الاحتفالية الخاصة بأكبر مبادرة للحماية الإجتماعية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في مؤتمره الأول بضرورة بذل قصارى الجهد لتقديم مزيداً من الدعم للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً بجميع محافظات الجمهورية من خلال جهود داعمة ومبادرات طموحة من شأنها تخفيف العبء عليهم وتوفير حياة كريمة لهم.

الجدير بالذكر أن مبادرة "كتف فى كتف" تعد أكبر مبادرة للحماية الإجتماعية في تاريخ مصر حيث تستهدف توزيع أكثر من 4 مليون كرتونة غذائية قبل حلول شهر رمضان المبارك، كما أنها تعزز مبدأ التكافل الاجتماعي بين أبناء الوطن، وتدعم ثقافة العمل التطوعي التي تساعد في توسيع شبكة الحماية الاجتماعية من خلال الجهود التى تبذلها الدولة بالتعاون مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدني الشريك الرئيسي في مسيرة التنمية للدولة المصرية.

ويُذكر أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي قد إنطلق فى شهر مارس 2022 بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام2022 عاماً للمجتمع المدني، بمشاركة وعضوية 33 مؤسسة وكيان خدمي وتنموي منتشرين بجميع المحافظات، بجانب الإتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذي يضم في عضويته 30 إتحاد نوعي و 27 إتحاد إقليمي ، تعمل في مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية، وصحية، وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها.