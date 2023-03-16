شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. التموين: عمل المخابز البلدية خلال رمضان من 8 صباحا ‏حتى 5 مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسهاأصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل الأقساط ‏المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل الي شهر مايو ‏‏2023 ويأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر ‏رمضان المبارك للتخفيف علي أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في ‏العمل وجه الوزير بعمل المخابز في شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحا ‏حتي الساعة الخامسة مساءا، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء ‏علي طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساء ‏لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال ‏اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.

وقال احمد كمال معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة ان سيتم انشاء ‏غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخري فرعية بكل إدارة ‏تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا ‏بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك مع تكثيف الحملات ‏الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز ‏بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلي تكثيف الرقابة ‏علي المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار ‏المقررة إضافة إلي متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع ‏وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة ‏والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ‏ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من ‏مثيلاتها بالسوق المحلي.. وفيما يلى موجز لأهم الأنباء.



رئيس الوزراء: 7 شركات صينية أبدت اهتماما شديدا لاستثمار 5 مليارات دولار فى مصر رئيس الوزراء: 7 شركات صينية أبدت اهتماما شديدا لاستثمار 5 مليارات دولار فى مصر

قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتمام شديد للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليار دولار .

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لانتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.

وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر .

وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.



القيادة العامة للجيش الليبى تعلن العثور على اليورانيوم المفقود جنوبى البلاد القيادة العامة للجيش الليبى تعلن العثور على اليورانيوم المفقود جنوبى البلاد

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي، الخميس، العثور على 10 براميل من اليورانيوم تحدثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن اختفائهم، مشيرة إلى أن البراميل تم العثور عليها قرب الحدود الليبية – التشادية بمسافة لا تبعد سوى 5 كم عن المستودع الذى يتم التحفظ فيه على اليورانيوم.

بدوره، أوضح الأمين العام للقيادة العامة للقوات المسلحة الليبية أنه تم زيارة الموقع في الجنوب الليبي في عام 2020 من قبل أعضاء الوكالة حيث تم جرد العدد الموجود وتم إغلاق المستودع بالشمع الأحمر، مؤكدا أنه بناء على التنسيق الذي تم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ولخطورة هذه المواد اتفق على تكليف حراسات للحفاظ عليها .

ولفتت قيادة الجيش الليبي إلى أن ممثل عن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تعهد بتوفير احتياجات الحراسات والتي تتضمن ملابس خاصة وكمامات وغيرها لحماية المكلفين بالحراسة من الأمراض التي تسببها مادة اليورانيوم ومنها الشلل والعقم وغيرها، مضيفة "لم توفر الوكالة هذه الاحتياجات والغير متوفرة لدينا مع وجود الحظر على الجيش الليبي الأمر الذي تطلب تواجد أعضاء الحراسة على مسافة بعيدة تؤمن عدم اصابتهم أو تعرضهم لمخاطر الإصابة."

النيابة العامة: خاطبنا شركات المحمول لتحديد بيانات سارقى فيلا محمد صلاح

كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح الطريقة التى تم اتخاذها فى إجراءات القبض على المتهمين، حيث خاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التى تواجدت بمسرح واقعة سرقة مسكن لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد صلاح بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتى تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.

حيث ورد بلاغ للنيابة العامة فى الثانى عشر من شهر مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقد استهلتها بسؤال المبلغ، الذى أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.



التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية التضامن تعلن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية

عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادي الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد علي البسيوني من محافظة السويس.





الإسكان تعلن الطرح الثانى للتخصيص الفورى لقطع الأراضى السكنية الصغيرة

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن بدء الطرح الثاني للتخصيص الفوري، لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها للأفراد "مَسكن"، بنظام الطرح الدائم، بهدف القضاء على ظاهرة سمسرة الأراضي، مشيراً إلى أن الطرح يبدأ من اليوم الخميس 16 مارس ولمدة شهرين.

وأوضح وزير الإسكان، أن الطرح يأتى في ضوء موافقة مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على الإتاحة الدائمة لقطع الأراضي السكنية الصغيرة بجميع مستوياتها، للحجز الفوري من خلال الهيئة، وسيتم عرض قطع الأراضي السكنية المتاحة بالطرح الثاني، ضمن آلية الطرح الدائم لقطع الأراضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني المخصص للحجز (https://reserve.newcities.gov.eg)، بداية من صباح اليوم الخميس الموافق 16/3/2022.

وأشار الوزير، إلى أن الطرح يأتي بهدف توفير قطع الأراضي للمواطنين الراغبين في بناء مسكنهم الخاص، وذلك بشكل دائم ومُيسر، وبدون أية أسبقية سواء (للدخول للموقع، أو تحويل جدية الحجز، أو حجز قطعة الأرض)، ويشمل الطرح الثاني 481 قطعة أرض، موزعة على المحاور الإسكانية المختلفة كالتالي، 56 قطعة أرض بمحور الأراضي الأكثر تميزاً بمدينتى (القاهرة الجديدة – 6 أكتوبر)، بجانب 146 قطعة أرض بمحور الأراضي المميزة، بمدن (الشروق – 6 أكتوبر – حدائق أكتوبر – العبور – العاشر من رمضان)، بالإضافة إلى 279 قطعة أرض بمحور الأراضي المتوسطة، بمدن (بدر – السادات – الفيوم الجديدة – المنيا الجديدة).



وزير المالية: نستهدف الوصول بصافى التدفقات الأجنبية المباشرة لـ10 مليارات دولار وزير المالية: نستهدف الوصول بصافى التدفقات الأجنبية المباشرة لـ10 مليارات دولار أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين العرب والأجانب، بإرادة سياسية داعمة للاستثمار، وبيئة مواتية للأعمال، واقتصاد بات أكثر جذبًا بفرص واعدة للقطاع الخاص فى شتى المجالات، حيث تُمهِّد «وثيقة سياسة ملكية الدولة» لأقوى انطلاقة لتمكين الاستثمارات الخاصة، وزيادة مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي، ليصبح قاطرة التنمية والنمو؛ من أجل توفير فرص العمل المنتجة، بينما تعد «الرخصة الذهبية» أحد الإجراءات التى اتخذتها الحكومة للتيسير على مجتمع الأعمال، ويتم منحها للمشروعات الجديدة، على نحو يضمن بدء تسريع النشاط الإنتاجي، ويحصل عليها المستثمر خلال ٢٠ يومًا فقط، لافتًا إلى أنه سيتم طرح ٣٢ شركة مملوكة للدولة لمستثمرين استراتيجيين أو الاكتتاب العام بالبورصة لمدة عام حتى نهاية الربع الأول من ٢٠٢٤.

أضاف الوزير، فى لقائه مع المستثمرين السعوديين بالرياض، بحضور بندر بن محمد العامري، رئيس مجلس الأعمال المصرى السعودي، إننا نستهدف الوصول بصافي التدفقات الأجنبية المباشرة إلى ١٠ مليارات دولار خلال العام المالي الحالي مقابل ٨,٦ مليار دولار العام المالي الماضي، على نحو يسهم فى تحويل مصر إلى مركز أكثر تحفيزًا للإنتاج والتصدير لأوروبا وأفريقيا، خاصة أننا نمتلك بنية تحتية متطورة وقادرة على تلبية كل احتياجات الأنشطة الإنتاجية، إضافة إلى العديد من الحوافز الضريبية والجمركية، وغيرها من المزايا التفضيلية، موضحًا أننا نستهدف الوصول إلى صادرات بحجم ١٠٠ مليار دولار على المدى المتوسط، من خلال العمل على توسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز القوة التنافسية للمنتجات المصرية بالأسواق العالمية.



قرار جمهورى بعزل قاضٍ بناء على حكم من مجلس التأديب الأعلى قرار جمهورى بعزل قاضٍ بناء على حكم من مجلس التأديب الأعلى

نشرت الجريدة الرسمية قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، رقم87 لسنة 2023 بعزل القاضى محمد فتوح السيد علام، الرئيس بمحكمة استئناف الاسماعيلية من وظيفته.

صدر القرار بناء على الحكم الصادر من مجلس التأديب الأعلى فى الطعن رقم 15 لسنة 2020 بجلسة 27-11-2022، وبناء على ما عرضه وزير العدل.



إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولى لكرة القدم حتى 2027 بالتزكية إعادة انتخاب إنفانتينو رئيسا للاتحاد الدولى لكرة القدم حتى 2027 بالتزكية

انتخب السويسرى جانى إنفانتينو كرئيس للاتحاد الدولى لكرة القدم لولاية جديدة تمتد حتى عام 2027 بالتزكية بشكل رسمى اليوم الخميس.

جاء ذلك خلال مؤتمر الاتحاد الدولى فى كيجالى، عاصمة رواندا، وانتخب إنفانتينو للمرة الأولى خلال مؤتمر استثنائى لـ"فيفا"، فى فبراير 2016، وأُعيد انتخابه في يونيو 2019.

ويعتبر إنفانتينو المرشح الوحيد للمنصب، علماً أنه واجه معارضة من الاتحادات الكروية في ألمانيا والسويد والنرويج.

وأعلن إنفانتينو أن أرباح الاتحاد ارتفعت من 6.4 مليار دولار إلى 7.5 مليار، وهذا رقم قياسى، رغم أزمة فيروس كورونا، وتعهد برفعها إلى 11 ملياراً.



الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا الأرصاد: ارتفاع طفيف ومؤقت بدرجات الحرارة ورياح مثيرة للرمال والأتربة أحيانا

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى ارتفاع طفيف ومؤقت في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ليكون الطقس غدا دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من أقصى السواحل الشمالية الغربية، ونشاط رياح قد يكون مثير للرمال والأتربة أحيانا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية.

وتبقى الظاهرة المؤثرة صباحا هى الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ويشهد اليوم الخميس ، ارتفاع طفيف ومؤقت فى درجات الحرارة ، ليسود طقس دافئ نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء ، مائل للدفء على السواحل الشمالية الغربية ، مائل للحرارة على جنوب الصعيد ، بارد ليلا على أغلب الأنحاء .



رسمياً.. وزارة التضامن تنتقل فعلياً إلى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور رسمياً.. وزارة التضامن تنتقل فعلياً إلى مقرها بالعاصمة الإدارية الجديدة.. صور

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى أنه تنفيذاً لتوجيهات دولة رئيس الوزراء، فقد تم الانتقال الفعلي لمقر وزارة التضامن الاجتماعي بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإعلان بدء العمل رسمياً لعدد من قطاعات الوزارة، مع اعتبار نقل بقية القطاعات تدريجياً حتى نهاية الشهر الجاري، هذا مع اعتبار أن الإدارات القائمة على خدمة الجماهير اليومية، وخدمات الفئات الأولى بالرعاية ستمارس عملها من مقر الوزارة بالعجوزة في الوقت الحالي.

وأكدت القباج أن الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة يمثل نقلة نوعية للعمل الحكومى بما تتضمنه من تحديث وتطوير لنظم العمل الإدارية والتحول الرقمي والربط الشبكى الأفقى ما بين الوزارة وكياناتها العديدة، ورأسياً بين الوزارة ومستوياتها الإدارية المختلفة المحافظات والمراكز والقرى.

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن الوزارة أولت اهتماما كبيرا لتدريب وتأهيل العنصر البشري بالوزارة، استعدادا لنقل الموظفين والذين تم نقل أعمالهم إلى العاصمة الإدارية تباعا، ليكونوا على استعداد للتعامل مع التكنولوجيات الحديثة التي ستتوفر بين أيديهم.



20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة

تلقى اتحاد الكرة موافقة الجهات الأمنية على حضور 20 ألف مشجع فى مباراة منتخب مصر ومالاوى باستاد القاهرة يوم 24 مارس الجارى، وعُقد الاجتماع الأمنى الخاص بالمباراة بحضور اللواء أحمد فوزى مدير إدارة أمن المباريات باتحاد الكرة، وتم وضع بعض المعايير للحفاظ على سلامة الجماهير وتأمين عملية الدخول والخروج.

ويعقد البرتغالى روى فيتوريا المدير الفنى لمنتخب مصر الأول لكرة القدم مؤتمرا صحفيا فى الثانية ظهر السبت المقبل بمقر اتحاد الكرة للإعلان عن تفاصيل معسكر مباراتى مالاوى المقرر لهما يومى 24 و28 مارس الجارى فى الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2024 المقرر إقامتها بكوت ديفوار.

كما يتحدث روى فيتوريا عن قائمة اللاعبين المختارة لمباراتى مالاوى والتى سيتم الإعلان عنها صباح يوم 18 مارس الجارى.