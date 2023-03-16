شكرا لقرائتكم خبر عن تسهيل حياة المواطنين.. توجيهات رئاسية بتطوير البنية التكنولوجية.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، بمواصلة العمل المكثف لتعزيز قدرات الدولة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وضمان التشغيل الأمثل لمنظومة الطوارئ والسلامة العامة، لتحقيق سرعة استجابة أجهزة الدولة لجميع حالات الطوارئ والأزمات خلال مدد زمنية قصيرة، مشددًا على أهمية بذل أقصى الجهد لتسهيل الحياة اليومية للمواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم، وتحقيق أقصى درجات الأمن والسلامة للمواطن المصري.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم مع الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلى رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومى مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد متابعة جهود تطوير البنية التكنولوجية والمعلوماتية على مستوى الجمهورية، فى إطار المشروع الاستراتيجى للتحول الرقمى للدولة. كما تم التطرق إلى الموقف التنفيذى للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة، التى تربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وأجهزة النجدة والحماية المدنية.