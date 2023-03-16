شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: لدينا 565 فرع معارض أهلا رمضان بتخفيضات تتخطى 30% لبعض السلع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، أن فروع معارض أهلا رمضان وصلت إلى 565 فرعًا حتى اللحظة على مستوى الجمهورية، فضلا عن 260 سيارة تابعة للشركة القابضة، و260 أخرى متنقلة، وقوافل تضم كل السلع باستمرار.

وأضاف عبد المنعم خليل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم"، مع الاعلامية دينا عصمت، على قناة dmc، أن القافلة التي تخرج تضم من 10 إلى 20 سيارة بالاتفاق مع الوحدات المحلية في المناطق الأكثر احتياجا وسكانا حتى يستفيد جميع السكان من تخفضيات سلع معارض أهلا رمضان.

وتابع: "التخفيضات في معارض اهلا رمضان تصل إلى 20 و30% وبعض السلع يكون التخفيض أكثر مثل الفراخ البرازيلي"، مؤكدا أن معارض أهلا رمضان تضم سلع تناسب كل الأذواق والاسعار التي تناسب المواطن المصري، مفيدا بأنهم يضخوا يوميا 50 طن من الدواجن يوميا".

واستكمل: "المنافذ والمعارض متواجدة باستمرار بنفس الاسعار، وهذه المعارض والمجمعات الاستهلاكية والمعارض هي اللي بتعمل اتزان في الاسعار والإتاحة لتحقيق توازن الاسعار، وفي 1550 فرع من السلاسل التجارية الكبرى عملوا عروض بنفس التخفيضات المقدمة في معارضنا".