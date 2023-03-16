شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: افتتاح 5 معارض تضم المئات من المنتجات والأعمال الفنية للطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظمت جامعة طيبة التكنولوجية، فعاليات المؤتمر الأول لشباب التكنولوجيين، والذى يُقام على مدار يومى 15-16 مارس الجارى، بمشاركة مُمثلين عن جامعات (برج العرب التكنولوجية، الفيوم، سوهاج، جنوب الوادي، الأقصر، والأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري "فرع أسوان")، وممثلين عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، ولفيف من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والطلاب.

وفي كلمته، أشاد الدكتور عادل زين الدين رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، بالمشروعات المُتميزة التي شارك بها الطلاب خلال فعاليات المؤتمر، مقدمًا الشكر لكافة القائمين على تنظيم المؤتمر على ما بذلوه من جهود كبيرة حتى يخرج المؤتمر بالشكل الذي يليق به.

وأوضح الدكتور حمودة دردير عميد كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة طيبة التكنولوجية ورئيس المؤتمر، أنه تقدم 119 طالبًا وباحثًا من جامعة طيبة التكنولوجية وباقي الجامعات المصرية للمشاركة في مؤتمر شباب التكنولوجيين، مشيرًا إلى مشاركة 11 متحدثًا من أساتذة الجامعات والشركات وأصحاب قصص النجاح من شباب الجامعات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، و17 متحدثًا من الطلاب بالجامعة والجامعات الأخرى المُشاركة.

وشهد المؤتمر تقديم عرضًا بلغات مختلفة عما قدمه طلاب كلية تكنولوجيا الخدمات السياحية والفندقية، كما تم عرض "برومو" قصير للمعالم السياحية في الأقصر، ثم عرض فيلم تسجيلي لأعمال طلاب برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية.

وعلى هامش فعاليات المؤتمر، أقيمت 5 معارض تضم مئات الأعمال والمشروعات لطلاب جامعة طيبة التكنولوجية، ومنها معرض منتجات برنامج تكنولوجيا الصناعات الخشبية والغذائية والذي يشمل على أكثر من 100 منتج، ومعرض الفنون الجميلة والأعمال المتنوعة بالشراكة بين طلاب جامعتي طيبة التكنولوجية والأقصر ويضم أكثر من 40 عملًا، ومعرض اللوحات الفنية ويضم أكثر من 30 عملًا، ومعرض المُلصقات ويضم 36 ملصقًا.

شهد حفل الافتتاح حضور الدكتور وفاء عبدالرشيد المدير التنفيذي لمكاتب التايكو بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، ود. محمد رسلان نائب رئيس جامعة طيبة التكنولوجية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد طاهر ممثلًا عن الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري "فرع أسوان"، ود. صابرين عبدالجليل عميد كلية السياحة والفنادق جامعة الأقصر، ود. خالد عبدالنعيم عميد كلية الآثار جامعة الأقصر، ود. موسى خليفة الأستاذ بكلية العلوم بجامعة جنوب الوادي.