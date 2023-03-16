شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اتحاد العمال يلتقى ممثلى نقابات البترول بقبرص واليونان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي محمد جبران القائم بأعمال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، صباح اليوم الخميس، أثوس الفتريوس الأمين العام لنقابة البترول والنقل بقبرص، وجوريوس عضو نقابة البترول باليونان، ووفد نقابى من دولة القبرص واليونان، لبحث سبل التعاون بين الأطرف الثلاث، وذلك بمقر النقابة بحدائق القبة.

تأتي هذة الزيارة في إطار التعاون بين نقابة البترول في مصر ونقابة البترول في قبرص واليونان لتبادل الخبرات، وبحث سبل التعاون بين الاطراف الثلاث.

وأكد محمد جبران خلال اللقاء علي عمق العلاقات التاريخية بين مصر واليونان وقبرص، كما أشاد بالعلاقات النقابية بين الثلاث نقابات والحرص علي توطيدها مع النقابة العامه بالبترول وخاصة، أن هناك تعاون مشترك بين الثلاث دول بعد اكتشافات الغاز في منطقة البحر المتوسط.

وتابع جبران أن النقابة العامة للعاملين بالبترول في جمهورية مصرالعربية، تحرص دائما علي الحفاظ علي حقوق العمال، حيث تقدم النقابة العامة خدمات تثقيفية لاعضائها، ومنها تدريب 3300 عضو خلال الدورة السابقة، كما تقدم النقابة العامة خدمات صحية من خلال كارنية النقابة الذى يوفر لحامله الاستفادة بتخفيض فى المستشفيات ومعامل التحاليل وكذلك تخفيض في محلات الملابس والمطاعم.

وأشاد أثوس الفتريوس الأمين العام لنقابة البترول والنقل بقبرص، بحسن الضيافة والاستقبال، مضيفا أن نقابة البترول في قبرص تضم 5600 عضو ليس فقط في قطاع البترول ولكن النقل أيضًا، وتقوم النقابة بعمل اتفاقيات جماعية مع أرباب العمل من اجل تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل وتحسين الظروف المعيشية لهم ورفع الأجور ونقوم بالتفاوض من أجل حل جميع المشاكل التي تواجه العمال.

وأضاف، أن نقابة البترول القبرصية لديها صندوق خاص لمساعدة العمال وأنهم يمتلكون منتجعيين صحيين في مدينتن بقبرص للترفيه وقضاء العطلات الصيفية.

كما أشاد جوريوس عضو نقابة البترول باليونان، بحسن الاستقبال وأن نظامهم النقابي يشبه النظام بقبرص، حيث تقوم علي عقد اتفاقيات جماعية لضمان حقوق العمال وتحسين وضعهم المعيشي.

شاهد اللقاء أتفاق الثلاث أطراف علي ضرورة عقد دورات تدريبية مشتركة من أجل تبادل الخبرات وصقل المهارات النقابية للأعضاء ولصالح العمال.

وفى ختام اللقاء تم تبادل الدروع بين النقابة العامة للعاملين بالبترول وممثلي نقابة البترول بدولتي قبرص واليونان ، متمنيين استمرار وتدعيم العلاقات والتعاون المشترك والمثمر فى شتى المجالات.