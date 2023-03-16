شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القاهرة يشهد حفل ختام فعاليات أسبوع المياه بالأسمرات.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حفل ختام فاعليات أسبوع المياه بالمدينة الشبابية بالاسمرات والذي عقد في الفترة من 10 إلى 15 مارس تحت شعار" كل نقطة بتفرق" وذلك ضمن احتفالات اليوم العالمى للمياه والحملة القومية لترشيد استهلاك المياه .

وأشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى ضرورة تكاتف الجميع لتعزيز جهود الحفاظ على المياه في ضوء رؤية مصر 2030 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتضافر كافة الجهود الرسمية الحكومية وغير الرسمية من خلال المجتمع المدني وصولاً إلى كافة المواطنين لتعظيم سبل المحافظة على مواردنا المائية وتحسين مستوى استخداماتها.

وثمن محافظ القاهرة دور شركتى مياه الشرب والصرف الصحى خاصة فى التعامل مع الأزمات الطارئة وسرعة حلها موجهًا الشكر لكافة العاملين بالشركتين.

وأثنى محافظ القاهرة على جهود الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحيل لتوعية كافة فئات المجتمع بأهمية المحافظة على المياه من خلال العديد من الفعاليات ، بالإضافة إلى النشاط المتنوع لرفع مستوى الوعي المائي لدى الجميع من خلال تنظيم زيارة الطلبة والطالبات من مدارس تحيا مصر لمحطة مياه الروضة للتعرف على مراحل تنقية المياه، وكذلك عقد ورش الرسم والتلوين لأطفال الأسمرات، والقوافل المائية لأعمال الصيانة والمعامل المتنقلة لرفع العينات من المنازل للتأكيد على سلامة وجودة المياه، بالإضافة إلى الجهد الذي بذلته منطقة وعظ الأزهر والكنيسة المصرية بالقاهرة في هذا الصدد، وغير ذلك من الفعاليات المتنوعة.

أضاف محافظ القاهرة أن الدولة المصرية وضعت نصب عينها موضوع الحفاظ على المياه لأهميته البالغة مؤكدا على سعي الدولة إلى بذل كافة الجهود لترشيد الاستهلاك والحفاظ على المياه مع الاستغلال الأمثل لمياه الأمطار والصرف الصحي وإعادة استخدامها .

واستعرض محافظ القاهرة خلال الحفل نماذج لأحدث المعدات الموجودة بشركة مياه القاهرة، كما قام بتكريم المشاركين بالحملة من التنفيذين وأطفال الأسمرات.

حضر الحفل جيهان عبد المنعم نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية، وممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة، وعادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي. وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة وشركتى مياه الشرب والصرف الصحى.

يذكر أن الحملة تمت بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بأنشطة وفعاليات الاسبوع المائى داخل محافظة القاهرة (مديرية الشئون الصحية - الهيئة العامة لقصور الثقافة - مديرية التربية والتعليم - مديرية الشباب والرياضة - حى الاسمرات - مديرية الاوقاف- مديرية التضامن الاجتماعى - دور العبادة)، وتضمنت الفعاليات العديد من انشطة التوعية لطلاب المدارس، والمعاهد الأزهرية، والمترددين على المكتبات، وقصور الثقافة بالمنطقة، بالإضافة لندوات للمترددين على الجمعيات الأهلية، مع عقد ورش عمل لتدريب السيدات على اعمال السباكة الخفيفة وصيانة الأدوات الصحية، وصيانة التالف من الأدوات الصحية بالمصالح الحكومية بحى الأسمرات وتنظيم دورى لكرة القدم للشباب بمراكز الشباب بالحى.

كما تضمنت الأنشطة عقد دروس دينية بالمساجد وعظات بالكنائس عن ترشيد استهلاك مياه الشرب ، بالإضافة لتنفيذ قافلة مائية تم خلالها تقديم كافة الخدمات التى تقدمها شركة مياه الشرب من خلال سيارات خدمة العملاء المتنقلة وسيارات المعامل المتنقلة بمصاحبة فرق الصيانة التابعة للشركة.

وتم تعريف سكان وأهالى منطقة الأسمرات بأنشطة وفعاليات الحملة من خلال حملة طرق الأبواب .