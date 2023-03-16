شكرا لقرائتكم خبر عن كهرباء شمال القاهرة تسترد 482 مليون جنيه من سارقى التيار والان مع تفاصيل الخبر
وأضاف عفيفي فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" ، أنه تم تحرير عدد 471 ألف 651 الف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الفترة من يوليو الماضي و حتى الآن بقيمة 537 مليون 188 ألف جنيه، لافتا إلى أنه تم أسترداد مبلغ 482 مليون 173 الف جنيه من إجمالى قيمة هذه المحاضر من سارقى التيار الكهربائى للحفاظ على حق الدولة.
وقال عفيفي أن مكتبه يتلقى شكاوى المواطنين على مدار الساعة سواء الفنية أو التجارية و يتم حلها فى اسرع وقت و بشكل جزرى لضمان عدم تكرار الشكوى ، لافتا إلى أن شكاوى الانقطاعات بنطاق عمل الشركة أصبحت محدودة للغاية بفضل التطوير الذى تم بالشبكة الكهربائية.
وتابع عفيفي، أن هناك تنسيق تام مع مباحث شرطة الكهرباء لتحرير محاضر ضد المخالفين وسارقي التيار الكهربائي و تطبيق القانون بكل حزم على سارقى التيار، مناشدا المواطنين بضرورة ان يكون إيجابياً و يسرع بالابلاغ عن سرقات التيار الكهربائي للحفاظ على الشبكة.