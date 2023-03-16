شكرا لقرائتكم خبر عن وزير العدل يقرر نقل مقر لجان توفيق المنازعات لوزارة التجارة والصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر المستشار عمر مروان وزير العدل، القرار رقم 1982 لسنة 2023 بشأن نقل مقر عمل بعض لجان التوفيق في المنازعات.

وجاء القرار المنشور في الجريدة الرسمية أنه بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التي تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها وتعديلاته قرر وزير العدل أولا: نقل مقر اللجان الأولى والثانية والثالثة للجان التوفيق في المنازعات لوزارة التجارة والصناعة لشئون الصناعة: من مقرها الحالي 14 شارع عبد القادر حمزة جاردن سيتى - إلى المقر الجديد الكائن في : مبنى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمنطقة وسط البلد - 12 شارع رمسيس محطة جمال عبد الناصر أمام نقابة المحامين - بالدور الرابع - القاهرة - مقر مصلحة الكيمياء سابقا.

ونصت المادة الثانية من القرار على أن يعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في 14 مارس.