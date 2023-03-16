شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قرار إدراج جماعة الإخوان و20 متهما على قوائم الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الجريدة الرسمية اليوم، حكم الدائرة الأولى جنايات بدر برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، بمد قرار إدراج جماعة الاخوان الإرهابية، و20 متهما على قوائم الإرهاب في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا. وجاء حكم محكمة جنايات القاهرة باسم الشعب بشأن قرار الإدراج رقم 4 لسنة 2018 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 444 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة أولا : جماعة الإخوان الارهابية على قائمة الكيانات الإرهابية لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من نهاية مدة الإدراج السابقة . ثانيا :20 متهماعلى قائمة الإرهابيين لمدة خمس سنوات أخرى تبدأ من تاريخ نهاية مدة الإدراج السابق.

قرار الادراج الدائرة الاولى

قرار الادراج الدائرة الاولى