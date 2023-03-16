شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: حريصون على أن يكون القطاع الخاص القائد فى عملية التنمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن مصر حويصة أن يكون القطاع الخاص هو القائد فى عملية التنمية.

وأشار إلي أن عام 2022 كان هناك 11.7 مليون سائح زاروا مصر والعائد المادي كان الأعلي فى تاريخ مصر، موضحا أن مصر تستهدف 15 مليون سائح فى 2023، موضحا أن عدد الغرف الفندقية فى مصر 230 ألف غرفة فندقية وسيتم مضاعفة هذا العدد.

وأضاف أن مصر زادت فى 40 عاما أكثر من 60 مليون نسمة ، موضحا أن الدولة المصرية تسابق الزمن.

وأوضح أن مصر تعالج 10% من حصتها من نهر النيل، موضحا أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالى، ويتم تنفيذه فى 3 سنوات، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس ألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد الاستفادة منها.

وأوضح إنه تفقد أنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتمام شديد للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لانتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.

وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر.

وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.