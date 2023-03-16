البنك المركزى الأوروبى يرفع سعر الفائدة 0.5 % بهدف السيطرة على التضخم

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القاهرة - سامية سيد - رفع البنك المركزى الأوروبى معدل الفائدة الرئيسى بمقدار 50 نقطة أساس، لتصل الفائدة إلى 3.50 %، فى زيادة هى السادسة على التوالى، بهدف السيطرة على التضخم فى المنطقة، بحسب سكاى نيوز.

وقال المركزى الأوروبى فى بيان، الخميس، إنه من المتوقع أن تبقى نسب التضخم فى التكتل مرتفعة بشكل عالى ولفترة طويلة.

وخلال العام الماضى، رفع البنك المركزى الأوروبى أسعار الفائدة 4 مرات بإجمالي 250 نقطة أساس فى أسرع وتيرة لزيادة الفائدة على الإطلاق، وذلك من أجل كبح التضخم الذى ارتفع لأعلى مستوياته فى نحو 40 عاما، على خلفية ارتفاع أسعار الطاقة والأزمة الروسية الأوكرانية.

وفي تصريحات خلال شهر يناير الماضي، قالت رئيسة البنك المركزى الأوروبى، كريستين لاجارد، إن المركزي الأوروبي سيواصل رفع معدلات الفائدة، بوتيرة مطردة، حتى تصل إلى المستوى المناسب للسيطرة على التضخم، وخفضه إلى المستوى المستهدف البالغ 2%.

ومن جهة أخرى، أكد المركزى الأوروبى استعداده للتحرك والاستجابة لأى تطورات خلال الفترة المقبلة بهدف ضمان الاستقرار النقدى فى منطقة اليورو.