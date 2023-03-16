شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء: تكليف من الرئيس السيسى بألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد استخدامها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس الوزراء، أن مصر تعالج 10% من حصتها من نهر النيل ، موضحا أن مشروع محطة المعالجة للمياه لمشروع الدلتا الجديدة هو 3 أضعاف السد العالي ويتم تنفيذه فى 3 سنوات، موضحا أن هناك تكليف من الرئيس ألا نترك نقطة مياه إلا ونعيد الاستفادة منها.

وأوضح إنه تفقد أنه تفقد عدد كبير من المشروعات خلال زيارته لمحافظة السويس والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، موضحا أن هناك 7 شركات صينية أبدت اهتمام شديد للاستثمار فى مصر باستثمارات 5 مليارات دولار.

وأضاف في مؤتمر صحفي بمحافظة السويس، أنه تفقد مصنعين لانتاج الألياف الضوئية، موضحا إنه قبل هذه المصانع كان يتم استيراد الألياف الضوئية من الخارج.

وتابع أن عدد من المصانع التي تم تفقدها هى نتيجة لتشجيع الدولة المصرية فتحوا فروع جديدة فى مصر، وهناك مصانع نقلت من الصين لمصر.

وأكد أن قطاع الزراعة والصناعة علي قمة أولويات الدولة ، موضحا أن الدولة حريصة على دعم وتشجيع القطاع الخاص.