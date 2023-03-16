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نقل رحلات مصر للطيران المتجهة للرياض والدمام من مبنى المواسم لـ"الركاب رقم 3"

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القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة مصر للطيران الناقل الوطني، تغيير إقلاع رحلاتها المتجهة من مطار القاهرة إلى مطاري الرياض والدمام بالمملكة العربية إلي مبنى الركاب رقم 3 بدلاً من مبني الرحلات الموسمية بمطار القاهرة الدولي، وذلك إعتبارًا من اليوم 16 مارس 2023.

 

وكانت قررت شركة مصر للطيران، إلغاء رحلة الشركة رقم MS747 القاهرة/ أثينا عاصمة اليونان اليوم الخميس، وكذا إلغاء رحلة مصر للطيران رقمMS748 أثينا/ القاهرة في نفس اليوم، وذلك في ضوء ما ورد إليها من إدارة مطار أثينا - اليونان ، والذي يفيد بتنظيم إضراب في مطار أثينا اليوم الخميس الموافق 16 مارس 2023.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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