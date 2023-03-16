شكرا لقرائتكم خبر عن الأم المثالية بالجيزة.. "الأرملة الشابة" تعمل حارسة عقار رغم مرضها لتعلم أبنائها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصلت السيدة سليمان مصطفى لبن على لقب الأم المثالية على مستوى محافظة الجيزة لعام 2023، فهي أرملة منذ 20 عاما، وعملت حارسة عقار لتتمكن من الإنفاق على أبنائها وتوفير حياة كريمة لهم، حتى نجحت في دعمهم وتمكينهم، بابنها الأول حاصل على ليسانس آداب، والابنة الثانية حاصلة على ليسانس آداب إنجليزي، والابنة الثالثة حاصلة على ليسانس حقوق.

تزوجت الأم صاحبة الـ51 عاما من رجل بسيط يعمل حارس عقار، وأنجبت ثلاثة أبناء، وكانوا يقيمون في غرفة بسيطة على سطح العقار.

توفى زوجها عام 2003 تاركاً لها الأولاد في مراحل التعليم الأولى، فحرصت على استكمال أبنائها التعليم، وعملت نفس مهنة زوجها حتى تستطيع توفير متطلبات واحتياجات أبنائها.

كانت الأم تقوم بجميع الأعمال في حراسة العقار رغم مرضها بانزلاق غضروفي وهشاشة عظام، واستطاعت أن تحصل على معاش ضمان قدره 360 جنيهاً، حتى أكرمها الله وتخرج أبنائها وحصلوا على مؤهلات جامعية فتخرج الابن الأول وحصل على ليسانس آداب ويعمل، والابنة الثانية تخرجت وحصلت على ليسانس آداب إنجليزي، واستطاعت أن تقوم بتجهيزها وزواجها، والابنة الثالثة تخرجت وحصلت على ليسانس حقوق، ويقوم الابن الأكبر حالياً بالإنفاق على الأم ورعايتها هي وأخته الصغرى.