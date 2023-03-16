شكرا لقرائتكم خبر عن التموين: عمل المخابز البلدية خلال شهر رمضان من الثامنة صباحا ‏حتى الخامسة مساء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور علي المصيلحي وزير التموين ‏والتجارة الداخلية، توجيها وزاريا بإرجاء تحصيل الأقساط ‏المستحقة علي أصحاب المخابز البلدية عن شهر أبريل الي شهر مايو ‏‏2023 ويأتي ذلك تزامنا مع حلول شهر ‏رمضان المبارك للتخفيف علي أصحاب المخابز ولتحقيق الانضباط في ‏العمل وجه الوزير بعمل المخابز في شهر رمضان بدأ من الساعة الثامنة صباحا ‏حتي الساعة الخامسة مساءا، وسمح لبعض المخابز المستثناه بناء ‏علي طلبهم بالعمل في الفترة المسائية حتي الساعة التاسعة مساء ‏لضمان توافر الخبز قبل الإفطار وقبل السحور وضمان تواجده طوال ‏اليوم للمواطنين مع الإعلان بذلك بواجهة المخابز بخط واضح.

وقال احمد كمال معاون الوزير ‏المتحدث الرسمي للوزارة ان سيتم انشاء ‏غرف عمليات مركزية ورئيسية بكل مديرية واخري فرعية بكل إدارة ‏تموينية وإلزام قطاع الرقابة بعمل تقارير عن الحالة التموينية يوميا ‏بدائرة كل مديرية قبل حلول شهر رمضان المبارك مع تكثيف الحملات ‏الرقابية ومتابعة المخابز البلدية ومطابقة الخبز المنتج بهذه المخابز ‏بالمواصفات والأوزان والأسعار المقررة بالإضافة إلي تكثيف الرقابة ‏علي المخابز السياحية للتأكد من بيعة للمواطنين بالأوزان والأسعار ‏المقررة إضافة إلي متابعة استقرار الحالة التموينية وتوافر السلع ‏وأسعارها بالأسواق وجودة السلع ايضا، وكذلك فروع الجملة ‏والمجمعات الاستهلاكية والمخابز ومنافذ صرف السلع التموينية ‏ومعارض أهلا رمضان وتوافر السلع بها بأسعار تنافسية وبأقل من ‏مثيلاتها بالسوق المحلي.