شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: خاطبنا شركات المحمول لتحديد بيانات سارقى فيلا محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر
حيث ورد بلاغ للنيابة العامة فى الثانى عشر من شهر مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقد استهلتها بسؤال المبلغ، الذى أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.
وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.
وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات.
وجار استكمال التحقيقات.