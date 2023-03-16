شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة: خاطبنا شركات المحمول لتحديد بيانات سارقى فيلا محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تحقيقات النيابة العامة فى واقعة سرقة فيلا محمد صلاح الطريقة التى تم اتخاذها فى إجراءات القبض على المتهمين، حيث خاطبت النيابة العامة شركات المحمول لتحديد بيانات الأرقام التى تواجدت بمسرح واقعة سرقة مسكن لاعب المنتخب الوطنى لكرة القدم محمد صلاح بالتزامن مع توقيت ارتكابها، كما كلفت الشرطة بإجراء تحرياتها حول الواقعة والتى تمكنت من تحديد هوية ثلاثة متهمين بارتكابها، فتم ضبطهم نفاذًا لأمر النيابة العامة الصادر وبحوزتهم المسروقات.

حيث ورد بلاغ للنيابة العامة فى الثانى عشر من شهر مارس الجارى من مدير أعمال اللاعب باكتشافه سرقة منقولات من مسكنه، فباشرت النيابة العامة التحقيقات، وقد استهلتها بسؤال المبلغ، الذى أوضح أنه تبين بعثرة بمحتويات المسكن وآثار دخول من نافذته، وسرقة مبلغ نقدي، وميدالية فضية خاصة ببطولة أمم إفريقيا عام 2017، وجوائز تذكارية وملابس رياضية وأجهزة إلكترونية خاصة به.

وباستجواب المتهمين فيما هو منسوب إليهم، أقروا بارتكاب الجريمة، وسبق عمل أحدهم غفيرًا بمسرح الواقعة منذ عام ونصف، وارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية وعلمه بخلو المسكن من قاطنيه، واتفاقه مع واحد من المتهمين على ارتكابها، فقصدا المسكن وتمكنا من فتح إحدى نوافذه ودلوفه وسرقة بعض منقولاته، وفرا هاربين، وقد تركا بعضًا من هذه المسروقات لدى المتهم الثالث لإخفائها.

وعلى ذلك فقد أمرت النيابة العامة بحبس المتهمَيْن بالسرقة، وحجز المتهم بإخفاء المسروقات.

وجار استكمال التحقيقات.