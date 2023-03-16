شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يشهد افتتاح معمل الحجر الزراعي بميناء العين السخنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، افتتاح معمل الفحص للحجر الزراعي بميناء العين السخنة، وذلك في إطار زيارته اليوم للميناء.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن افتتاح هذا المعمل يأتي تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، باتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها الإسراع في عملية الإفراج الجمركي عن البضائع، والحد من تكدس الواردات بموانئ الوصول؛ من أجل تسهيل حركة التجارة البينية بين الدول، بما يتماشى مع التزامات مصر باتفاقية تسهيل التجارة.

وأكد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن هناك توجيهات من السيد رئيس الجمهورية بإنشاء المعامل المركزية بالموانئ المصرية الرئيسية بهدف حوكمة وسرعة إجراءات الإفراج الجمركي بشكل آمن، واقتصار عدد الجهات المسؤولة عن تلك العملية على وجود معمل مركزي نموذجي بكل ميناء، مع تنفيذ تطبيقات الميكنة الكاملة والربط الإلكتروني لتلك المعامل مع منظومة الموانئ، وكذا تطوير الإطار القانوني والتشريعي الحالي المنظم لنشاط معامل الموانئ بما يتواكب مع عملية التحديث الشامل للمنظومة.

وأضاف الوزير أن الهدف من إنشاء معمل الحجر الزراعي يتمثل في إجراء التحليلات المعملية للشحنات المستوردة على موانئ محافظة السويس، والواردة على ميناء السخنة والموانئ المجاورة؛ لتقليص زمن الإفراج الجمركي عن البضائع المستورَدة، مشيراً إلى الدور الجوهري لتلك المعامل في إسراع الانتهاء من إجراءات التحليل المعملي للشحنات التي تتطلب فحصا معمليا وذلك بموانئ الوصول، دون الحاجة إلى نقلها إلى معامل الفحص المعتمَدة بالقاهرة، وذلك خلال مدة زمنية لا تتجاوز 48 ساعةَ من تاريخ العرض على الحجر الزراعي.

من جانبه، أوضح الدكتور أحمد العطار، مدير الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أنه تم الانتهاء الفعلي من الأعمال الإنشائية لعدد 7 معامل نموذجية بالموانئ الرئيسة، كما تم الانتهاء من تجهيز معملي الحجر الزراعي بميناء العين السخنة وميناء دمياط وتزويدهما بأحدث الأجهزة المعملية اللازمة للفحص، وجارِ حاليًا التشغيل التجريبي لمعمل الحجر الزراعي بميناء السخنة، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي في إنهاء الإجراءات وسرعة الإفراج عن الشحنات مع ضمان سلامتها وجودتها وخلوها من أية آفات ضارة، بما يسهم في الحفاظ على الثروة الزراعية للبلاد.

وأضاف "العطار" أن معمل الفحص للحجر الزراعي بميناء العين السخنة يتكون من عدد 7 معامل فحص مختلفة: معمل فحص حجري، معمل فحص أمراض فطرية، معمل فحص حشري، معمل فحص أمراض فيروسية، وغرفة لحفظ العينات.