شكرا لقرائتكم خبر عن أسماء الأمهات المثاليات لعام 2023 على مستوى الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، مؤتمرًا صحفيًا بمقر وزارة التضامن الاجتماعى لإعلان أسماء الأمهات الفائزات فى مسابقة الأم المثالية لعام 2023 على مستوى محافظات الجمهورية.

وجاءت فى المركز الأول على مستوى الجهورية هدى عبداللطيف محمود مصطفى من محافظة كفر الشيخ، وفازت عزيزة أحمد عمر بالمركز الثانى من محافظة الوادي الجديد، وجاءت فى المركز الثالث مرفت السيد محمد علي البسيوني من محافظة السويس.

وأعلنت وزيرة التضامن أسماء الأمهات المثاليات لكل محافظة، وجاءت كالتالى

- نوال إبراهيم خليل على محافظة الأقصر

- هدى إبراهيم محمود صالح الأولى على محافظة أسيوط

- سوزان منصور عبدالله باز خميس الأولى على محافظة المنوفية

- جميلة السيد علي خضر الأولى على البحر الاحمر

- حيات أحمد حسين الأولى على محافظة بورسعيد

- صفاء علي عبدالوهاب الأولى على محافظة بني سويف

- عايدة محمد السيد فرج الله بورسعيد الأولى على محافظة القليوبية

- نادية مبارك سليمان محمد الأولى على محافظة الاسماعيلية

- ابتسام حسن حسين بشر الأولى على محافظة شمال سيناء

- هويدا فؤاد عبدالمنعم رشوان الأولى على محافظة مطروح

- حليمة سلامة عبدالحميد الأولى على الفيوم

- فضيلة سيد أحمد سيد الأولى على الغربية

- حمدية عبدالله عطية بشير الأولى على محافظة قنا

- هدى محمد عبد اللاه أحمد الأولى على محافظة الاسكندرية

- هدى محمد أحمد الأولى على الإسكندرية

- رضا عبدالحميد اسماعيل الأولى على محافظة أسوان

- فاتن حسين عثمان عبدالرحيم الأولى على سوهاج

- راعوث لوكاس وردخان شنودة الأولى على محافظة القاهرة

- فيروز السيد رمضان الأولى على جنوب سيناء

- سمية ابراهيم عبدالعزيز الأولى على دمياط

- زينب عبد المعبود محمد الأولى على المنيا

- ميرفت أحمد إبراهيم حسن الأولى على الشرقية

- بدرية مصطفى عبدالحليم عبادة الأولى على البحيرة

- السيدة سليمان مصطفى لبن الأولى على الجيزة

- إيمان احمد عبدالرحمن الأولى على الدقهلية.

كما أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعى، الأم المثالية البديلة الأولى على مستوى الجمهورية عن عام 2023 وهي:

- نوال عبدالعليم محمد خليل من المنوفية

وجاءت الأم المثالية آمنة على نصر عمر البديلة لمؤسسات الرعاية «كريمى النسب» من محافظة السويس الأولى على مستوى الجمهورية.

أما الأم المثالية من ذوى الهمم الأولى على مستوى الجهورية، فجاءت عيوشة حسن سليمان العسيلي من محافظة بورسعيد، وجاءت سهير الحسيني بيومي سليمان من محافظة الشرقية الأم المثالية الأولى على مستوى الجمهورية لابن من ذوى الهمم عن عام 2023.

أما فيما يتعلق بالأم التى لديها أحد المشروعات الصغيرة فى إطار سياسة الوزارة للتشجيع على التمكين الاقتصادى، فقد جاءت مريم شاوول جوجيوس مغاريوس من محافظة قنا الأم المثالية الأولى لإحدى المشروعات الصغيرة «التمكين الاقتصادي» على مستوى الجمهورية، أما فيما يتعلق بالأم المتطوعة فى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، فقد جاءت امتياز السيد شديد الجندي من محافظة المنوفية الأم المتطوعة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت زكية محمد صابر أحمد من محافظة دمياط الرائدة الريفية المتميزة الأولى على مستوى الجمهورية، وجاءت الأم فاطمة السيد مصطفى محمد من محافظة الشرقية أم مثالية لشهيد من القوات المسلحة، والأم فايزة أحمد سليم كساب أم مثالية لشهيد من الشرطة من محافظة الدقهلية.

جدير بالذكر أن اللجنة المركزية انتهت من اختيار الأمهات المثاليات لعام 2023 بعد تقييم قصص كفاح الأمهات المثاليات، حيث تم استعراض 113 قصة كفاح تم تصعيدهن من خلال اللجان المحلية التي تم عقدها في المديريات، وذلك لعدد 54 أما مثالية، 11 أما بديلة، 18 أما لابن من ذوي الإعاقة، 6 أمهات من ذوي الإعاقة، 3 أمهات بديلة من مؤسسات الرعاية، 11 أما من الرائدات الاجتماعيات، 5 متطوعات من قرى حياة كريمة، 5 حاصلات على مشروع اقتصادي.

وانتهت اللجنة من التقييم والمناقشة للملفات المقدمة لاختيار 27 أم مثالية أولى على مستوى المحافظات وأم مثالية واحدة من كل فئة مع تكريم أم شهيد قوات مسلحة وأم شهيد للشرطة بإجمالي عدد 36 أما مكرمة خلال احتفالية هذا العام.