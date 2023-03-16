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ننشر جميع جداول امتحانات الأزهر للفصل الدراسى الثانى

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شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر جميع جداول امتحانات الأزهر للفصل الدراسى الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن قطاع المعاهد الأزهرية اعتماد جداول الامتحانات لجميع سنوات النقل والشهادات الثانوية والإعدادية والبعوث والقراءات الدور الأول والفصل الثانى للعام الحالى 2023/2022.

 

الصفين الرابع والخامس الابتدائى
الصفين الرابع والخامس الابتدائى
المرحلة الابتدائية
المرحلة الابتدائية
الصف الاول الاعدادى
الصف الأول الإعدادى

 

الصف الثانى الاعدادى
الصف الثانى الإعدادى
الشهادة الاعدادية
الشهادة الإعدادية
الصف الاول الثانوى علمى
الصف الأول الثانوى علمى
الصف الاول الثانوى ادبى
الصف الأول الثانوى أدبى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى علمى
الصف الثانى الثانوى ادبى
الصف الثانى الثانوى أدبى
البرنامج التأهيلى
البرنامج التأهيلى
الصف الاول عالية بمعاهد القراءات
الصف الأول عالية بمعاهد القراءات
الصف الثانى عالية بمعاهد القراءات
الصف الثانى عالية بمعاهد القراءات
الصف الاول تجويد بمعاهد القراءات
الصف الأول تجويد بمعاهد القراءات
الصف الاول تخصص بمعاهد القراءات
الصف الأول تخصص بمعاهد القراءات
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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